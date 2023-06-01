نائب رئيس شركة “إيرباص”: الجزائر اقتنت أحدث الطائرات في العالم (فيديو)

صرّح نائب رئيس المبيعات لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشركة “إيرباص” هادي عاكوم، أن الجزائر اقتنت أحدث الطائرات في العالم لتطوير أسطولها الجوي.

وقال ذات المسؤول بالمصنع الأوروبي “إيرباص” بعد توقيع اتفاقية مع الجوية الجزائرية باقتناء 7طائرات: “الجزائر اقتنت أحدث الطائرات الجوية في العالم”.

وأضاف عاكوم: “اتفاقية اقتناء 7 طائرات للجوية الجزائرية من بين أهم الاتفاقيات في إفريقيا والشرق الأوسط وهو العقد الأكبر”.

وتابع المتحدث نفسه: “الجزائر وإثيوبيا فقط من يملك هذا النوع من الطائرات، وتظهر هذه الاتفاقية قدرة الجزائر على تطوير أسطولها الجوي”.

وواصل هادي عاكوم: “اقتناء هذه الطائرات سيسمح للجوية الجزائرية ببرمجة رحلات طويلة حيث تطير هذه الطائرات إلى أمريكا الجنوبية والصين بدون توقف”.

وفي الأخير كشف المسؤول بالمصنع الأوروبي أن هذه الطائرات من طراز A 330-900 (280 – 320 مقعد) ومن طراز A 350 – 1000 (350 – 450 مقعد).

يذكر أنّ هذه الاتفاقية تم توقيعها على مستوى القطب التكنولوجي التابع للجوية الجزائرية بالجزائر العاصمة، بين الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان، ونائب رئيس شركة “إيرباص” هادي عاكوم.

وستشرع شركة “إيرباص” في تزويد الخطوط الجوية الجزائرية بخمس طائرات، حيث سيتم استلامها خلال الفصل الثاني من سنة 2025.