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الجزائر

نائب رئيس لجنة الدفاع للمجلس الفيدرالي الروسي في الجزائر

الشروق أونلاين
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نائب رئيس لجنة الدفاع للمجلس الفيدرالي الروسي في الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني في المجلس الشعبي الوطني البراء بن قرينة يوم الإثنين، نائب رئيس لجنة الدفاع للمجلس الفيدرالي الروسي يوري فالياف، الذي يزور الجزائر على رأس وفد برلماني.

وأشاد بن قرينة خلال اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وروسيا. وقال إنها “تشهد تطورا متواصلا واهتماما متزايدا من قادة البلدين، تجلى من خلال:

  • زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى موسكو في جوان 2023، التي تم خلالها التوقيع على إعلان الشراكة الإستراتيجية المعمقة بين الدولتين”.

من جهته، ثمّن يوري فالياف “مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين”. مؤكدا أن “الجزائر لها مكانة بارزة بين شركاء روسيا”.

واختتم اللقاء باتفاق الطرفين على مواصلة التشاور والتعاون في مختلف المجالات التي من شأنها رفع التنسيق بين الجزائر وروسيا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

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