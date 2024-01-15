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رياضة

نائب فرنسي يطالب بمعاقبة الكيان الصهيوني في أولمبياد باريس

عمر سلامي
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نائب فرنسي يطالب بمعاقبة الكيان الصهيوني في أولمبياد باريس
أرشيف
الألعاب الأولمبية باريس 2024

طالب النائب عن “حزب فرنسا الأبية” إيمريك كارون، بأن يشارك رياضيو الكيان الصهيوني الإسرائيليون في أولمبياد باريس 2024، بوضع “محايد”.

وقال كارون عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه يجب على الدبلوماسية الفرنسية الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية حتى لا تسمح باستخدام علم الكيان الصهيوني ونشيده في هذه الألعاب الأولمبية.

وطالب النائب بمعاقبة الكيان الصهيوني الذي يرتكب جيشه جرائم حرب خطيرة في غزة منذ ثلاثة أشهر، مثلما اختارت اللجنة الأولمبية الدولية في السابق معاقبة روسيا.

وشدد كارون على أنه: “إذا طبقت اللجنة معايير مزدوجة بهذا الخصوص فإن الناس لن تتفهم ذلك”.

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