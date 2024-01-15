نائب فرنسي يطالب بمعاقبة الكيان الصهيوني في أولمبياد باريس
طالب النائب عن “حزب فرنسا الأبية” إيمريك كارون، بأن يشارك رياضيو الكيان الصهيوني الإسرائيليون في أولمبياد باريس 2024، بوضع “محايد”.
وقال كارون عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه يجب على الدبلوماسية الفرنسية الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية حتى لا تسمح باستخدام علم الكيان الصهيوني ونشيده في هذه الألعاب الأولمبية.
وطالب النائب بمعاقبة الكيان الصهيوني الذي يرتكب جيشه جرائم حرب خطيرة في غزة منذ ثلاثة أشهر، مثلما اختارت اللجنة الأولمبية الدولية في السابق معاقبة روسيا.
وشدد كارون على أنه: “إذا طبقت اللجنة معايير مزدوجة بهذا الخصوص فإن الناس لن تتفهم ذلك”.
En tant que député de Paris, ville qui accueille les prochains Jeux Olympiques, je demande que le CIO sanctionne Israël comme il a choisi de sanctionner la Russie, en raison des crimes de guerre d’une ampleur inédite que son armée commet à Gaza depuis trois mois.
Le deux poids… https://t.co/x14eLusVMP
— Aymeric Caron (@CaronAymericoff) January 13, 2024