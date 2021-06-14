نائب قائد كتائب القسام: ملف الأسرى سيصعق الاحتلال الصهيوني

قال نائب قائد أركان كتائب القسام، مروان عيسى أن “ملف الأسرى سيصعق الاحتلال الصهيوني وستفاجئ المقاومة العدو والصديق معا”.

وكشف الرجل الثاني في كتائب عز الدين القسام، الملقب بأبي البراء عبر قناة الجزيرة في تحقيقها الذي حمل عنوان “ما خفي أعظم في قبضة المقاومة” إن هناك من يشكك في قدرة المقاومة على الصمود ونحن نؤكد لهم أن “المقاومة في داخل فلسطين ستفاجئ العدو والصديق”.

وأضاف القيادي في كتائب القسام “لا أبالغ لو قلت إن ملف الأسرى في سجون الاحتلال سيكون هو الصاعق والمفجر للمفاجئات القادمة للاحتلال الصهيوني”.

وكشف مروان عيسى أن المقاومة أمام صفقة تبادل جديدة للأسرى، مشيرا إلى أن ملف الأسرى هو الملف الأهم الموجود على الطاولة.

وقال أبو البراء “لا يمكننا أن نضيع المزيد من الوقت ونحن نرى حجم الألم والمعاناة لدى أسرانا وعائلاتهم”.

وأكد الرجل الثاني في كتائب القسام “أن ملف الأسرى في سجون الاحتلال سيكون هو الصاعق والمفجر للمفاجئات القادمة للاحتلال الصهيوني”.

وأضاف عيسى قائلا “لا يزال المجاهدون في وحدة الظل يحافظون على الأسرى الصهاينة بين أيدينا لهذه الساعة”.