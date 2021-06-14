-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

نائب قائد كتائب القسام: ملف الأسرى سيصعق الاحتلال الصهيوني

الشروق أونلاين
  • 866
  • 1
نائب قائد كتائب القسام: ملف الأسرى سيصعق الاحتلال الصهيوني

قال نائب قائد أركان كتائب القسام، مروان عيسى أن “ملف الأسرى سيصعق الاحتلال الصهيوني وستفاجئ المقاومة العدو والصديق معا”.  

وكشف الرجل الثاني في كتائب عز الدين القسام، الملقب بأبي البراء عبر قناة الجزيرة في تحقيقها الذي حمل عنوان “ما خفي أعظم في قبضة المقاومة” إن هناك من يشكك في قدرة المقاومة على الصمود ونحن نؤكد لهم أن “المقاومة في داخل فلسطين ستفاجئ العدو والصديق”.

وأضاف القيادي في كتائب القسام “لا أبالغ لو قلت إن ملف الأسرى في سجون الاحتلال سيكون هو الصاعق والمفجر للمفاجئات القادمة للاحتلال الصهيوني”.

وكشف مروان عيسى أن المقاومة أمام صفقة تبادل جديدة  للأسرى، مشيرا إلى أن  ملف الأسرى هو الملف الأهم الموجود على الطاولة.

وقال أبو البراء “لا يمكننا أن نضيع المزيد من الوقت ونحن نرى حجم الألم والمعاناة لدى أسرانا وعائلاتهم”.

وأكد الرجل الثاني في كتائب القسام “أن ملف الأسرى في سجون الاحتلال سيكون هو الصاعق والمفجر للمفاجئات القادمة للاحتلال الصهيوني”.

وأضاف عيسى قائلا “لا يزال المجاهدون في وحدة الظل يحافظون على الأسرى الصهاينة بين أيدينا لهذه الساعة”.

مقالات ذات صلة
 استقالة رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية

 استقالة رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية

السعودية تعلن الغاء الحج للوافدين من الخارج للموسم الثاني

السعودية تعلن الغاء الحج للوافدين من الخارج للموسم الثاني

النظام المغربي “يزور” رسالة باسم البرلمان الافريقي ضد إسبانيا

النظام المغربي “يزور” رسالة باسم البرلمان الافريقي ضد إسبانيا

نحو فرض التأشيرة على المغاربة الوافدين إلى سبتة ومليلية

نحو فرض التأشيرة على المغاربة الوافدين إلى سبتة ومليلية

ما حقيقة الخبر المتداول عن إطلاق سراح الشاب الذي صفع ماكرون؟

ما حقيقة الخبر المتداول عن إطلاق سراح الشاب الذي صفع ماكرون؟

الأردن: لائحة اتهام تؤكد سعي الأمير حمزة للوصول إلى الحكم بدعم سعودي

الأردن: لائحة اتهام تؤكد سعي الأمير حمزة للوصول إلى الحكم بدعم سعودي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • يوغرطة

    نحن الشعوب العربية نوجه دعوتنا للولايات المتحدة الامريكية الحليف والداعم الاكبر لدولة الاحتلال الصهيوني إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في فلسطين وغزة المحاصرة واعطاء الدرجة العالية من الحكم الذاتي إلى اهلنا بفلسطين بموجب القوانين الدولية والاعراف والقيم الانسانية المتعارف عليها . كما اننا نعلم بان الصهاينة لا يعترفون لا بقانون دولي ولا بالاعراف ولا بالمبادئ ولا الاخلاق الانسانية فان الشعوب العربية ( الحكام العرب الخونة لا يمثلون الشعوب العربية اطلاقا )ستتخذ كل السبل والوسائل لوقف العدوان والاحتلال الي الابد وليكن ما يكون . ان تنصروا الله ينصركم يا عرب ويثبت اقدامكم

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد