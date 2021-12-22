نائب كاميروني “يشكك” في قدرة بلاده على تنظيم “الكان”

وصف المنظومة الصحية بـ "الضعيفة"

فجر أحد نواب البرلمان في الكاميرون قنبلة من العيار الثقيل، عندما أكد أن بلاده تفتقد تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا”، على مستوى المطارات، وذلك عشية احتضان الكاميرون كأس أمم إفريقيا 2021 في نسختها 33، محملا في ذات الوقت وزير الصحة مسؤولية كل المشاكل التي يشهدها القطاع في الآونة الأخيرة.

وقال النائب، جون ميشال نينشتشو، إن بلاده تفتقد تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” على مستوى مطاري “دوالا” و”نسيمالين”، قبل أقل من 20 يوما من انطلاق العرس الكروي الإفريقي، الذي ستحتضنه الكاميرون، من 9 جانفي من العام الداخل 2022 إلى 6 فيفري.

يحدث هذا، في الوقت الذي تتضارب فيه الآراء حول تأجيل “الكان” أو إلغائها بشكل رسمي، حيث ذهب النائب الكاميروني أبعد من ذلك، في التصريحات التي خص بها موقع “كامير بي” المحلي، عندما أكد أنه وحتى في حال توفر تحاليل الكشف عن”كورونا”، فإنه لا يتم إجراؤها بالطريقة الصحيحة، وهو ما قد يحول دون تشخيص حاملي الفيروس، الذين ينوون السفر إلى الكاميرون في قادم الأيام لمؤازرة منتخبات بلادهم في البطولة القارية، قبل أن يفتح جون ميشال نينشتشو النار على النظام الكاميروني، مؤكدا أن انتشار المتحور في العديد من بلدان العالم في الآونة الأخيرة من شأنه أن يعمل على انتشاره في الكاميرون، بسرعة فائقة، في ظل الإجراءات المطبقة من قبل المنظومة الصحية في البلاد، التي وصفها بـ “الضعيفة”.

يشار أن الرئيس الكاميروني، بول بيا، كان قد أبرز خلال الاجتماع الذي عقده الثلاثاء مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، للبحث في استعدادات البلاد لاستضافة البطولة الإفريقية المقبلة، التي تأجلت في وقت سابق بسبب تفشي فيروس “كورونا”، الأمر الذي جمد كل النشاطات الكروية، في الاجتماع الذي احتضنه قصر الوحدة بالعاصمة “ياوندي”، وسط أجواء تؤكد إقامة المسابقة القارية في آجالها المحددة، قبل أن يكتب المسؤول الأول في البلاد في الكاميرون عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “تبادل ودي اليوم في قصر الوحدة مع رئيس “الكاف”، تحدثت أنا والسيد باتريس موتسيبي عن تنظيم كأس أمم إفريقيا المخطط له في الكاميرون من 9 جانفي إلى 6 فيفري 2022″، قبل أن يؤكد باتريس موتسيبي عدم السماح لأي كان في بطولة كأس الأمم الإفريقية الدخول إلى الملاعب دون الخضوع لاختبار “بي سي ار” لحماية الجماهير من الجائحة.