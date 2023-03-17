-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
قدمت مقترح قانون بالجمعية الوطنية

نائب من أصل جزائري تطالب باعتراف فرنسا بمجازر 17 أكتوبر

حسان حويشة
  • 242
  • 0
نائب من أصل جزائري تطالب باعتراف فرنسا بمجازر 17 أكتوبر
أرشيف

قدمت نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية من أصول جزائرية مقترح قانون للبرلمان يطالب باريس بالاعتراف رسميا بمسؤولية الجمهورية الفرنسية في مجازر 17 أكتوبر 1961 ضد متظاهرين جزائريين بباريس، وجعل الدخول للأرشيف الخاص بها متاحا للجميع.
وجاء مقترح القانون بمبادرة من النائب صابرينة صبايحي، ذات الأصول الجزائرية، عن منطقة إيفري سير سان الباريسية، المسجل لدى الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بتاريخ 9 مارس 2023، وقدمته، اطلعت “الشروق” على نسخة منه.
وحسب الوثيقة، فإن هذه المبادرة جاءت من منطلق أن آلاف العمال الجزائريين تظاهروا مع عائلاتهم سلميا في باريس بتاريخ 17 أكتوبر 1961، ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرضته محافظة الشرطة بالعاصمة على المسلمين القادمين من الجزائر.
وأضافت النائب صبرينة صبايحي أن القمع الذي مورس على المتظاهرين وميزه العنف الشديد، تسبب في سقوط عديد الضحايا، يبقى عددهم غير مضبوط بدقة إلى اليوم، خصوصا أن السلطات مارست الرقابة على هذه المأساة، ومازال الدخول إلى الأرشيف الوطني مقيدا.
ودعا مقترح القانون الحكومة إلى الاعتراف بمسؤولية الجمهورية الفرنسية في مجازر 17 أكتوبر1961، وتسجيلها في رزنامة الاحتفالات الرسمية، وتخصيص مكان لإحياء الذكرى تخليدا للضحايا، مع دعوة الحكومة لجعل الدخول إلى الأرشيف الخاص بـ “جريمة الدولة هذه”، مضمونا لكافة المواطنين.

مقالات ذات صلة
إرهابي ينشط بمنطقة الساحل يسلم نفسه ببرج باجي مختار

إرهابي ينشط بمنطقة الساحل يسلم نفسه ببرج باجي مختار

دراسة سويسرية: الجزائر أقل الدول العربية تلوثا

دراسة سويسرية: الجزائر أقل الدول العربية تلوثا

غلق شطر من الطريق السيار شمال- جنوب لهذا السبب

غلق شطر من الطريق السيار شمال- جنوب لهذا السبب

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 17 مارس 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 17 مارس 2023

الخطوط الجوية الجزائرية تطلق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى

الخطوط الجوية الجزائرية تطلق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى

الرئيس لا يتساهل مع التأخر وعدم مواكبة الأداء المطلوب

الرئيس لا يتساهل مع التأخر وعدم مواكبة الأداء المطلوب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد