نائب من اليمين المتطرف في لجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية.. المعني يتحدّث!

قال النائب الفرنسي عن اليمين المتطرف خوسي غونزاليس، إن تعيينه نائبا لرئيس لجنة الصداقة الفرنسية الجزائرية، يرتبط بالنظر إلى مستقبل العلاقات بين البلدين، أكثر من الماضي.

وأوضح غونزاليس فيما يبدو ردّا على الانتقادات التي طالت تعيينه في اللجنة:”لم يفهم البعض الغاية من تعييني. لكن هذا المنصب يشرّفني، ويكلّفني بالنظر نحو المستقبل، لا الماضي”.

بالمقابل، اعتبرت النائبة الفرنسية ماتيلد بانو أن تعيين غونزاليس، الذي تتّهمه بدعم جرائم الجيش السرّي في الجزائر، هو “عار وإهانة” للجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية.

فيما اعتبر المؤرخ فابريس ريسيبوتي، أن تعيين أحد المحسوبين على الأقدام السوداء، في لجنة الصداقة “عرضا من أعراض فقدان الذاكرة، الذي أصيبت به فرنسا ما بعد الاستعمار”.

وتابع ريسيبوتي يقول في تصريح لمجلة “جون أفريك”:”الدولة الفرنسية تظهر عدم قدرتها على إدراك حقيقة الاستعمار، والحرب الاستعمارية في الجزائر”، على حدّ تعبيره.

نائب من اليمين المتطرف يُعيّن نائبا لرئيس لجنة الصداقة مع الجزائر!

وفي 31 ديسمبر 2022، أعلن نائب اليمين الفرنسي المتطرف خوسي غونزاليس تعيينه نائبا لرئيس لجنة الصداقة الفرنسية الجزائرية.

وكتب غونزاليس في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “يسعدني أن أعلن أنه تم تعييني نائباً لرئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية من قبل مكتب الجمعية الوطنية هذا التعيين هو رمز اهتمامي الخاص بالعلاقات الفرنسية الجزائرية”.

ويعد خوسي غونزاليس المنتخب ضمن كتلة حزب “التجمع الديمقراطي” واحدا من نواب اليمين المتطرف الذين اعتادوا مهاجمة الجزائر.

ووفي 28 جوان 2022، افتتح عميد البرلمانيين بفرنسا خوسي غونزاليس، الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب بكلمة، مجد فيها الحقبة الاستعمارية.

وقال غونزاليس المولود في الجزائر لعائلة من المستوطنين الفرنسيين، “تركت هناك جزءا من فرنسا وأصدقائي وجُرحا داخلي سيبقى إلى الأبد” واصافا مغادرته الجزائر عقب استقلالها عام 1962.

وخارج قاعة البرلمان تمسك غونزاليس بموقفه وقال للصحفيين “الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي (..) لو أخذتكم إلى هناك وبالضبط إلى الجبل ستجدون جزائريين يسألون متى ستعود فرنسا؟”.

وردا على سؤال بعد خطابه الاستفزازي، نفى النائب اليميني أن تكون هناك “جرائم حرب” أو “جرائم ضد الإنسانية” خلال الفترة التي كان فيها الجيش الفرنسي مسيطرا على الجزائر.