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نائب من اليمين المتطرف يعلن تعيينه نائبا لرئيس لجنة الصداقة مع الجزائر!

الشروق أونلاين
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نائب من اليمين المتطرف يعلن تعيينه نائبا لرئيس لجنة الصداقة مع الجزائر!
ح.م
النائب الفرنسي خوسي غونزاليس

أعلن نائب اليمين الفرنسي المتطرف خوسي غونزاليس تعيينه نائبا لرئيس لجنة الصداقة الفرنسية الجزائرية.

وكتب غونزاليس في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “يسعدني أن أعلن أنه تم تعييني نائباً لرئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية من قبل مكتب الجمعية الوطنية هذا التعيين هو رمز اهتمامي الخاص بالعلاقات الفرنسية الجزائرية”.

ويعد خوسي غونزاليس المنتخب ضمن كتلة حزب “التجمع الديمقراطي” واحدا من نواب اليمين المتطرف الذين اعتادوا مهاجمة الجزائر.

ووفي 28 جوان 2022، افتتح عميد البرلمانيين بفرنسا خوسي غونزاليس، الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب بكلمة، مجد فيها الحقبة الاستعمارية.

وقال غونزاليس المولود في الجزائر لعائلة من المستوطنين الفرنسيين، “تركت هناك جزءا من فرنسا وأصدقائي وجُرحا داخلي سيبقى إلى الأبد” واصافا مغادرته الجزائر عقب استقلالها عام 1962.

 وخارج قاعة البرلمان تمسك غونزاليس بموقفه وقال للصحفيين “الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي (..) لو أخذتكم إلى هناك وبالضبط إلى الجبل ستجدون جزائريين يسألون متى ستعود فرنسا؟”.

وردا على سؤال بعد خطابه الاستفزازي، نفى النائب اليميني أن تكون هناك “جرائم حرب” أو “جرائم ضد الإنسانية” خلال الفترة التي كان فيها الجيش الفرنسي مسيطرا على الجزائر.

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