نائب وزير الخارجية الأمريكي يشيد بآفاق العلاقات التجارية مع الجزائر
وجّه نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، رسالة ودية إلى الجزائر أكد فيها على الفرص الواعدة التي تنتظر التعاون التجاري بين البلدين، مشدداً على أهمية بناء جسور شراكة تعزز الازدهار المشترك.
وقال لاندو في رسالته الموجهة إلى الشعب الجزائري عبر فيديو نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، أن من أبرز الملفات التي يعمل عليها حالياً فتح آفاق جديدة في العلاقات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة، معتبراً أن هذه الفرص ستعود بالفائدة على الشعبين.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى لقائه مع وزير الخارجية الجزائري في نيويورك، حيث تمت مناقشة بعض هذه الفرص، معرباً عن تطلعه لزيارة الجزائر قريباً. كما عبّر عن حماسه لتقارب البلدين وتعزيز التعاون بما يخدم مستقبل شعبيهما.
وجاء نص الرسالة على النحو الآتي: “إلى الشعب الجزائري العظيم…. أحد أكثر الأمور المثيرة التي أعمل عليها مؤخرا هو فتح العلاقة التجارية بين بلدينا العظيمين، أعتقد أنه هناك فرصا رائعة تفيد شعبكم وشعبنا، سعدت باللقاء مع وزير خارجيتكم أمس في نيويورك لمناقشة بعض من هذه الفرص، أتطلع إلى فرصة زيارة الجزائر، وأود أن أكرر مدى حماسي لتقارب بلدينا ليصبحا أقرب ولشعبينا ليزدهرا أكثر…. شكرا جزيلا”
To the great people of Algeria…. one of the most exciting things I’ve been working on lately is opening up the commercial relationship between our two great countries. I think there are amazing opportunities that benefit your people and ours. I was delighted to meet with your Foreign Minister yesterday in New York to discuss some of these opportunities. I look forward to the chance to visit Algeria, again I want to say how excited im about the chance for our countries to come closer together and have both of our peoples to become more prosperous…. Thank you so much