نائب وزير الخارجية الأمريكي يشيد بآفاق العلاقات التجارية مع الجزائر

وجّه نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، رسالة ودية إلى الجزائر أكد فيها على الفرص الواعدة التي تنتظر التعاون التجاري بين البلدين، مشدداً على أهمية بناء جسور شراكة تعزز الازدهار المشترك.

وقال لاندو في رسالته الموجهة إلى الشعب الجزائري عبر فيديو نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، أن من أبرز الملفات التي يعمل عليها حالياً فتح آفاق جديدة في العلاقات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة، معتبراً أن هذه الفرص ستعود بالفائدة على الشعبين.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى لقائه مع وزير الخارجية الجزائري في نيويورك، حيث تمت مناقشة بعض هذه الفرص، معرباً عن تطلعه لزيارة الجزائر قريباً. كما عبّر عن حماسه لتقارب البلدين وتعزيز التعاون بما يخدم مستقبل شعبيهما.