نابولي يريد حرمان وناس من “الكان” ويهدد بمقاضاة “الخضر”

هدّد نادي نابولي بمقاضاة المنتخبات التي وجهت الدعوة للاعبين الأفارقة الناشطين في صفوفه، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويعد المنتخب الجزائري من المنتخبات التي أكد محامي نادي نابولي، أنه ستتخذ إجراءات قانونية ضدها، بعد استدعاء آدم وناس، للمشاركة في “كان” الكامرون.

وهناك 4 لاعبين في صفوف نابولي، تلقوا الدعوة من منتخباتهم للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، وهم السنغالي كاليدو كوليبالي و الكاميروني أندريه فرانك زامبو والنيجيري فيكتور أوسيمين، بالإضافة إلى الجزائري آدم وناس.

وقال محامي نادي نابولي غراساني، في تصريح لموقع “كالتشيو نابولي 24”: “ستكون الخطوة الأولى هي اتخاذ إجراء قانوني لمنع استدعاء اللاعبين، لأن المعايير الصحية ليست هي نفسها كما في المسابقات الأوروبية.

وأضاف غراساني: “الأندية استثمرت الكثير من الأموال للتعاقد مع لاعبين، لذلك إذا أصيبوا سيكون الأمر صعبا، وستكون الخطوة الأولى هي اتخاذ إجراء قانوني لمنع سفر اللاعبين، و يمكن أن يكون هناك إجراء قانوني ضد المنتخبات التي توجه الدعوة للاعبينا”.