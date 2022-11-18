نابولي يصرف النظر عن التعاقد مع عوار بسبب الخضر..

بعدما قرر تغيير جنسيته الرياضية

أفادت مصادر إعلامية إيطالية عن تراجع نادي نابولي على التعاقد مع نجم أولمبيك ليون، حسام عوار، بعد الخطوة التي اتخذها مؤخرا للانضمام إلى المنتخب الوطني الجزائري.

وأوضح موقع “توتو نابولي” الإيطالي، الخميس، أن سبب تراجع نابولي عن ضم حسام عوار هو تغيير الأخير لجنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، ما سيضع النادي أمام ضرورة التخلي عنه عندما تتزامن بطولة كأس أفريقيا للأمم مع فترة وسط الموسم، مثلما سيكون الحال في نسخة ساحل العاج 2024.

وكان رئيس نابولي، أوريليو ديلاورينتيس، قد أكد في تصريحات سابقة له أنه لن يتعاقد مجددا مع لاعبين أفارقة بسبب كأس أفريقيا التي وضعت فريقه في ورطة كبيرة في أهم فترة من الموسم، إضافة إلى كون الفريق يضم في صفوفه العديد من نجوم القارة السمراء، على غرار النيجيري فيكتور أوسمين والكاميروني زامبو أنغيسيا، وكذلك لاعبين سابقين مروا على الفريق، مثل السنغالي كاليدو كوليبالي والجزائريين فوزي غلام وأدم وناس.

وكان المدرب الوطني جمال بلماضي قد لمح خلال الندوة الصحفية في بداية تربص نوفمبر الجاري،عن اقتراب حسام عوار من الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري، بعد أن شرع في إجراءات تغيير جنسيته الرياضية على مستوى “فيفا”من الفرنسية إلى الجزائرية،ما دام أنه سبق وأن لعب للمنتخب الفرنسي بمختلف فئاته العمرية، إضافة إلى المنتخب الأول بعدما أن استدعاه المدرب ديديي ديشان للمشاركة في مباراة ودية.