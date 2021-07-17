“نات كوم” تدعو المواطنين لوضع “الهيدورة” داخل الأكياس ورميها بالحاويات

لتسهيل عملية رفعها رفقة مخلفات النحر

دعت مؤسسة رفع النفايات على مستوى العاصمة “نات كوم”، كافة المواطنين عبر الـ26 بلدية التي تدخل ضمن صلاحية تنظيفها، إلى ضرورة احترام شروط رمي الفضلات المتأتية عن عملية النحر يوم عيد الأضحى المبارك، موجهة نداءها إلى كل المعنيين بالعملية إلى التحلي بالحس الحضري من خلال إخراج نفايات المناسبة من فضلات الذبح كالزوائد وجلد الأضحية ووضعها داخل كيس بلاستيكي من النوع الكبير وغلقها بإحكام ثم وضعها داخل الحاويات حتى يسهل رفعها وحملها من طرف الأعوان.

“نات كوم” التي وضعت برنامجا خاصا بالمناسبة الدينية من خلال تجنيد عدد كبير من أعوانها للعمل ضمن 3 إلى 4 دورات عوض دورتين خلال الأيام العادية أين يزداد حجم النفايات من 1100 طن في اليوم إلى 2500 طن خلال يومي العيد، وبما أن الفترة تعني حمل أحجاما مضاعفة للنفايات لاسيما منها تلك سريعة التلف، بالموازاة مع ارتفاع في درجات الحرارة التي قد تضاعف من انتشار الروائح الكريهة والحشرات، فقد وضعت المؤسسة حاويات لغرض استقبال “الهيدورة”، في حين رفعت من عدد الشاحنات المعنية بحمل تلك الفضلات حيث يكون استقبال وحملها على متن حافلات مفتوحة عوض تلك الدكاكة التي تضغط على النفايات.

وسعت مؤسسة “نات كوم” مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلى تنظيم حملات تحسيسية بالتجوال في الشوارع والأحياء لتفادي رمي جلود الأضاحي “الهيدورة” بشكل عشوائي مع ضرورة وضعها داخل أكياس مغلقة ورميها داخل الحاويات كما قامت المؤسسة بأعداد ملصقات إشهارية وإلصاقها بالواجهات تحث على كيفية التعامل مع فضلات الأضحية بعد نحرها بهدف إيصال الإرشادات التنظيمية التي من شانها تسهيل مهام الأعوان في عملية رفع النفايات خلال يومي العيد التي تتضاعف فيها الأوساخ فضلا عن الحفاظ على نظافة الأرصفة والطرقات التي عادة ما تتحول إلى مفارغ عشوائية في الهواء الطلق كل مناسبة مماثلة وما ينجر عن ذلك من روائح كريهة وانتشار الذباب، ولأجل تجنب ذلك وردا على استفسارات المواطنين حول تأثر جلد الأضحية خلال وضعها بالأكياس تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة، تؤكد المؤسسة أن حملها سيكون يوم النحر فلا داعي للقلق من ذلك حتى أن دورات الأعوان بالشاحنات سترتفع من 2 إلى 3 أو 4 على أن يكون حملها فوق شاحنات مفتوحة تجنبا للضغط عليها.