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رياضة

ناجي: على مصر تجنب مواجهة الجزائر

الشروق الرياضي
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ناجي: على مصر تجنب مواجهة الجزائر

قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وفريق سموحة الحالي، إن نتائج الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، ستكون مؤشرا قويا على موقف مصر في المواجهة الفاصلة ضمن تصفيات المونديال.

وأضاف ناجي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”: “علينا أن نثق في كارلوس كيروش، فهو مدرب كبير، وتمكن من قيادة 5 منتخبات إلى المونديال، من بينها إيران مرتين على التوالي”. وأردف: “منتخب مصر يحتاج بشدة إلى تحقيق الفوز، في ضربة البداية أمام نيجيريا، لتجنب ملاقاة الجزائر في دور الـ16، حيث تمتلك عناصر مميزة، والمواجهة ستكون صعبة للغاية”.

وتابع: “كنت أرى أن منتخب مصر يحتاج بعض النجوم في قائمته، مثل محمد مجدي أفشة وطارق حامد، إذ من الممكن أن تحدث إصابات أو غيابات خلال البطولة”. يذكر أن مجموعة مصر تضم أيضا كلا من: نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

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