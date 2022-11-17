ناديان أوروبيان كبيران يتنافسان لِانتداب القادم الجديد إلى “الخضر”

يرغب ناديان أوروبيان كبيران في انتداب اللاعب الجزائري الشاب والواعد والمُغترب فارس شعيبي.

ويرتبط فارس شعيبي (19 سنة) مع نادي تولوز الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

وتستعدّ إدارة نادي إشبيلية الإسباني للتقدّم بِعرض إلى نظيرتها من فريق تولوز في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، من أجل انتداب شعيبي.

وسبق لِفريق إشبيلية الإسباني إحراز لقب الدوري الأوروبي ستّ مرّات، ما بين 2006 و2020.

وفي تقرير صحفي نشره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو” مساء الخميس، يرغب مسؤولو فريق أرسنال الرّائد الحالي لِترتيب بطولة إنجلترا، بِدورهم في الاستفادة من خدمات شعيبي.

وأرسلت إدارة نادي “المدفعجية” أحد مُمثّليها إلى فرنسا، لِمُعاينة شعيبي في مباراة فريق تولوز والضيف نادي ستراسبورغ، لِحساب منافسة “اللّيغ 1” في الـ 23 من أكتوبر الماضي. وفقا للمصدر ذاته.

وكان شعيبي قد حار في مطلع نوفمبر الحالي لقب أفضل لاعب صاعد في البطولة الفرنسية لِفترة أكتوبر الماضي، سلّمته له رابطة الكرة المُحترفة في هذا البلد. كما يحوز اللاعب الجزائري المُغترب مقعدا ضمن لائحة أحسن عشرة مُمرّين في منافسة “اللّيغ 1” (يملك رصيد أربع تمريرات وهدفَين). مع الإشارة إلى أن شعيبي ينشط في مركز صانع ألعاب وأيضا مهاجم.

وبِالنسبة للجزائر، قال الناخب الوطني جمال بلماضي في آخر مؤتمر صحفي له، إن فارس شعيبي أعطى موافقته بِارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء”، ويُمكنه أن يحضر مُواجهتَي النيجر في أواخر مارس 2023.