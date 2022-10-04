ناديان أوروبيان كبيران يُريدان جلب عوار

يرغب ناديان أوروبيان كبيران في انتداب اللاعب الجزائري المغترب حسام عوار، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط متوسط الميدان عوار (24 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وتُبدي إدارتا ناديَي الإنتر الإيطالي وأتليتيكو مدريد الإسباني تحمّسا، للاستفادة من خدمات اللاعب عوار. استنادا إلى تقرير نشره موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، الثلاثاء.

ولعب عوار مباراة رسمية واحدة مع فريقه ليون هذا الموسم، من أصل تسع مواجهات. وهو ما يُغذّي فرضيات اقتراب هذا اللاعب من تغيير الوجهة.

ويُروّج لِاسم حسام عوار ضمن لائحة مُصغّرة للاعبين مغتربين، يُمكنهم تدعيم صفوف المنتخب الوطني الجزائري في المستقل القريب. خاصّة وأن المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” جمال بلماضي أكّد في آخر ظهور إعلامي له أن باب المنتخب الوطني ما زال مفتوحا أمام هذه الفئة من اللاعبين، وأن أحدهم أو إثنَين أوشكا أن يرتديا زيّ “محاربي الصّحراء”. عِلما أن عوّار خاض مباراة دولية واحدة مع أكابر منتخب فرنسا، ولكنها ودّية يعود تاريخها إلى عام 2020. وبِعبارة أخرى، تسمح له لوائح “الفيفا” بِتمثيل ألوان منتخب آخر.