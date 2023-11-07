ناديان إنجليزيان مهتمان بضم ريان شرقي

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل يخططان للتعاقد مع الفرانكو جزائري ريان شرقي.

وكشف تقرير لموقع “فوتبول إنسايدر” أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل يراقبان وضعية ريان شرقي مع ناديه ليون، قبل التحرك للتعاقد معه في العام المقبل.

وأضاف موقع “فوتبول إنسايدر” أن نجم ليون الفرنسي يثير إعجاب ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة.

ويمر ريان شرقي الذي ينتهي عقده في جوان 2025، بموسم صعب مع ناديه ليون، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الفرنسي.