ناديان بلجيكيان يُريدان لاعب شباب بلوزداد “بوراس”

تُخطّط إدارتا ناديَين بلجيكيَين للاستفادة من خدمات لاعب فريق شباب بلوزداد أكرم بوراس، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط متوسط الميدان أكرم بوراس (19 سنة) مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

ويتمثّل اسما الناديَين البلجيكيَين في فريقَي بيرشوت وشارلوروا، كما ذكره الموقع المحلي “فالفوت” في تقرير له نشره، الخميس. الذي أضاف أنه في حال عدم تمكّن هاذَين الناديَين من انتداب اللاعب بوراس في جانفي المقبل، فستُمدّد المفاوضات إلى غاية سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وفضلا عن نادي شباب بلوزداد، يُمثّل أكرم بوراس ألوان المنتخب الوطني الجزائري لِفئة الأواسط.

ويضمّ فريقا بيرشوت وشارلوروا البلجيكيَين لاعبَين دوليَين جزائريَين، وهما: المدافع محمد رضا حلايمية ومتوسط الميدان آدم زرقان.

ويلعب حلايمية (25 سنة) لِفريق بيرشوت حتى صيف 2023، ويرتبط زرقان (21 سنة) مع نادي شارلوروا بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2025.