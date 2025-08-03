ناديان جديدان يطلبان خدمات بن ناصر

باشرت إدارتا ناديَين أوروبيَين أولى خطوات انتداب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ولا يزال متوسط الميدان بن ناصر (27 سنة) يرتبط مع فريق ميلان آسي بِعقد، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2027. لكن إدارة النادي الإيطالي طلبت منه البحث عن فريق جديد هذه الصائفة.

وينتمي الناديان إلى البطولتَين التركية والروسية، يقول خبير سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي نيكولو سكيرا، في أحدث تغريدة له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقا.

وفضّل المصدر عدم الكشف عن هُوِّيتَيهما، مُشيرا إلى أن بن ناصر يُفضّل البقاء في أوروبا.

ووفقا لِأحدث تقارير الصحافة التركية، فإن إدارة نادي فنربخشة ترغب في جلب بن ناصر، لكنها لم تتقدم بِعرض ملموس لِحد الآن.

وكانت إدارة نادي الاتحاد السعودي قد تقدّمت مُؤخّرا بِعرض لِانتداب متوسط ميدان “الخضر”.