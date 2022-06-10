ناديان جديدان ينضمّان إلى سباق انتداب آدم الوناس

التحق ناديان جديدان بِقافلة الفرق التي ترغب في الاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ودخل المضمار ناديا سامبدوريا وكريمونيزي الإيطاليان، كما ذكرته تقارير صحفية محلّية صادرة، الجمعة.

وإذا كان فريق سامبدوريا قد أنهى بطولة إيطاليا في الموسم المُنقضي، وهو يشغل المركز الـ 15. فإن فريق كريمونيزي حاز الوصافة في بطولة الدرجة الثانية لِهذا البلد، ونال تأشيرة الصّعود إلى القسم الأوّل.

وهكذا باتت أسماء الأندية التي تطمح إلى انتداب آدم الوناس، مُمثّلة في أربعة فرق إيطالية، وهي: سامبدوريا وكريمونيزي ومونزا وتورينو.

..تورينو أيضا

ترغب إدارة نادي تورينو الإيطالي في انتداب آدم الوناس هذه الصائفة، كما ذكرته الصحيفة المحلّية “كورييري دل ميتسوجورنو”، الخميس. التي أضافت أن مسؤولي فريق نابولي لا يُمانعون في تسريح الدولي الجزائري، وأشارت إلى كثرة إصاباته.

وهكذا بات نادي تورينو ثاني فريق يرغب في الاستفادة من خدمات آدم الوناس، بعد نادي مونزا الذي صعد مُؤخّرا إلى بطولة القسم الأوّل الإيطالي.

إصرار على الانتداب

أكّدت إدارة نادي مونزا الصّاعد الجديد إلى بطولة القسم الأوّل الإيطالي، اهتمامها بِانتداب اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس.

وقال المدير الرياضي لِنادي مونزا فيليبو أنتونيلي، إن مدرب الفريق جوفاني ستروبا مُتحمّس لِجلب آدم الوناس هذه الصائفة.

وأضاف في تصريحات لِموقع “كالتشيو نابولي”، الخميس، إن إدارة نادي مونزا اتّصلت بِنظيرتها في نابولي خلال صائفة العام الماضي، من أجل الاستفادة من خدمات آدم الوناس. لكن الدولي الجزائري رفض المُقترح، بِسبب انتماء الفريق في تلك الفترة إلى بطولة القسم الثاني.

واختتم فيليبو أنتونيلي تصريحاته، قائلا إنه يأمل أن تُثمر المفاوضات مع نظيره في نادي نابولي كريستيانو جونتولي هذه الأيّام، بِإبرام صفقة انتداب آدم الوناس، وجلبه إلى فريق مونزا.

فريق إيطالي يُريد آدم الوناس

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس إلى تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وأبدت إدارة نادي مونزا الإيطالي تحمّسها لِانتداب آدم الوناس هذه الصائفة، كما ذكرته الصحيفة المحلّية “لا غازيتا ديلو سبورت” في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

وكان مسؤولو فريق مونزا قد تقدّموا في صائفة 2021 بِعرض إلى نظرائهم من نادي نابولي، لِشراء عقد الدولي الجزائري بِمبلغ 17 مليون أورو. لكن إدارة الفريق الأخير رفضت تسريح آدم الوناس.

وقد ينتقل آدم الوناس إلى نادي مونزا، خاصّة وأنّه اكتفى بِخوض مباراة واحدة فقط أساسيا مع فريق نابولي، في بطولة إيطايا للموسم المُنقضي.

ونال فريق مونزا في الأيّام القليلة الماضية تأشيرة الصّعود إلى بطولة إيطاليا للقسم الأوّل، وهو نادٍ يملك أسهمه رجل الأعمال والسياسة المحلّي الشهير سيلفيو برلسكوني، ويرأسه شقيقه باولو.

وبِخصوص آدم الوناس، فهو يتدرّب حاليا مع زملائه في المنتخب الوطني الجزائري، تأهّبا لِخوض مواجهتَي أوغندا وتنزانيا، في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.