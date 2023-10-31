ناديان خليجيان يريدان مداني وديب.. وعرامة يدعو اللاعبين إلى التفاوض

شتيح وكموخ وعرجي يغادرون "السياسي" في "الميركاتو"

قالت مصادر مقربة من بيت شباب قسنطينة، إن المدرب عبد القادر عمراني، شرع في تطبيق برنامج تدريبي خاص في الفترة الحالية، بهدف المحافظة على تركيز اللاعبين، خصوصا في ظل توقف البطولة وابتعاد اللاعبين عن المنافسة الرسمية، حيث كان آخر لقاء خاضه الفريق بتاريخ السادس من شهر أكتوبر الفارط أمام شبيبة الساورة، علما أن استئناف البطولة قد يكون بعد أسبوع من الآن، ما يعني توقف المنافسة لقرابة شهر.

وكان عمراني قد شرع عمل بسيكولوجي كبير مع لاعبيه، داعيا إياهم إلى ضرورة التركيز في الفترة القادمة، بعدما قرّر برمجة بعض المباريات الودية بهدف المحافظة على لياقة اللاعبين من جهة، وعلى انضباطهم في التدريبات، علما أن الموعد القادم في إطار الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” سيكون أمام الاتحاد السوفي على ملعب الأخير.

وفي سياق آخر، قالت المصادر ذاتها، إن تهاطل العروض الخارجية على الثنائي إبراهيم ديب ومحمد أمين مداني، سيدفع بالإدارة إلى بعث المفاوضات من جديد مع الثنائي في الأيام القليلة المقبلة، بهدف التجديد لهما قبيل فوات الأوان، خصوصا عقب موافقة المدرب عبد القادر عمراني على ذلك، الأمر الذي جعل المدير الرياضي، طارق عرامة، يضرب موعدا لديب ومداني الأسبوع القادم للجلوس إلى طاولة المفاوضات، رغم أنّ المفاوضات الأولية كانت قد فشلت في وقت سابق مع المدير العام السابق محمد بوالحبيب.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن إبراهيم ديب تلقى عرضا رسميا من أحد النوادي القطرية لحمل ألوانه بداية من “الميركاتو” الشتوي القادم، وهو الأمر الذي قد يدفع باللاعب إلى تغيير الأجواء، خصوصا في حال وصول المفاوضات مع الإدارة إلى طريق مسدود بسبب الشق المالي، كذلك الأمر بالنسبة لمحمد أمين مداني الذي صار محل طمع أحد الأندية السعودية التي عرضت على اللاعب تقمص ألوانه بداية من شهر جانفي القادم، وهو الأمر الذي يجعل اللاعب يفكّر في الانتقال إلى الدوري السعودي، خصوصا وأن اللاعب لا يزال يدان له براتبين.

يحدث هذا في الوقت الذي قرّرت فيه الإدارة عدم التجديد لكل من وليد عرجي وشتيح سيف الدين وكذا زكرياء كموخ، لأسباب مختلفة، علما أن عقود اللاعبين تنتهي بحلول 20 فيفري من العام المقبل 2024، وذلك عقب التشاور مع المدرب عبد القادر عمراني الذي يكون قد فصل في مستقبل الثلاثي.