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رياضة

ناديان فرنسيان يتنافسان لِانتداب فرحات

علي بهلولي
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ناديان فرنسيان يتنافسان لِانتداب فرحات

يرغب ناديان فرنسيان هذه الأيّام، في الاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري زين الدين فرحات.

ويرتبط متوسط الميدان زين الدين فرحات (28 سنة) مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2022.

ويتنافس ناديا أولمبيك مرسيليا وسانت إيتيان على انتداب فرحات، كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الجمعة. التي أضافت أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة جدّ متقدّمة مع مسؤولي فريق مرسيليا.

ويخوض أولمبيك مرسيليا منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2021-2022، بينما يضمّ سانت إيتيان في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان الهجومي رياض بودبوز (31 سنة)، بِعقدٍ تنقضي مدّته صيف 2022.

وقدّم زين الدين فرحات عروضا فنية راقية مع فريقه نيم في الموسم المُنقضي، أثمرت بِتسجيل 6 أهداف وتوزيع 10 تمريرات حاسمة في البطولة الفرنسية.

وبِما أن فريق نيم نزل مُؤخّرا إلى بطولة فرنسا للقسم الثاني، فإن تغيير زين الدين فرحات للوجهة هذه الصائفة بات أمرا لا يُجادَل فيه.

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