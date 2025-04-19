ناديان يتسابقان للاستفادة من خدمات حاج موسى

يتسابق ناديان أوروبيان هذه الأيّام، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى.

وينشط المهاجم حاج موسى (23 سنة) في نادي فينورد روتردام الهولندي منذ الصيف الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2029.

وتُبدي إدارة نادي موناكو الفرنسي تحمّسا لِجلب أنيس حاج موسى، مع ارتفاع فرص رحيل لاعبها ومتوسط الميدان الهجومي ماغنيس أكليوش هذه الصائفة.

لكن فريق موناكو سيجد منافسا آخر في طريقه، تقول صحيفة “ليكيب” الفرنسية في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن، وهو نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، الذي يرغب بِدوره في الاستفادة من خدمات مهاجم “الخضر”.

ويوجد فريقا موناكو ونوتنغهام فورست في رواق جيّد، للمشاركة في رابطة أبطال أوروبا للموسم المقبل، حيث يحتلان المركزَين الثاني والرابع، في الأنفاس الأخيرة لبطولتي فرنسا وإنجلترا، تواليا.

وبِالمقابل، يُقدّم أنيس حاج موسى عروضا راقية هذا الموسم، بعد أن خاض 38 مباراة في بطولة هولندا وكأس هذا البلد ورابطة أبطال أوروبا، يوجد بينها 26 مواجهة بِصفة لاعب أساسي. وأمضى 9 أهداف، كما وزّع 3 تمريرات حاسمة.