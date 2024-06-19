ناديان يتصارعان لِانتداب قيطون

دخل نادٍ فرنسي آخر سباق انتداب اللاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون، في سوق الانتقالات الصّيفية الحالية.

ويرتبط المدافع قيطون (28 سنة) مع نادي ماتز بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026. عِلما أن هذا الفريق نزل في الأيّام القليلة الماضية إلى بطولة فرنسا للقسم الثاني.

ويُبدي مسؤولو نادي أوكسير – الذي صعد مُؤخّرا إلى حظيرة النّخبة الفرنسية – اهتماما بالغا بِجلب قيطون، يقول الموقع المحلّي “لي ترونسفير” في تقرير له نشره، الأربعاء. الذي أضاف أن هذا الفريق سيصطدم بِمُنافسة قوية في هذا المسعى مع نادي لونس الفرنسي.

وتبلغ القيمة المالية الحالية لِكيفين قيطون في سوق انتقالات اللاعبين، رقم 3 ملايين أورو.