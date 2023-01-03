نادية الجندي تثير السخرية بسبب مواصفات فتى الأحلام!

أثارت الفنانة المصرية، نادية الجندي، سخرية رواد شبكات التواصل الاجتماعي بعد حديثها في مداخلة تلفزيونية عن مواصفات فتى أحلامها.

وقالت نادية الجندي البالغة من العمر 77 عاما، لبرنامج الستات المذاع على قناة النهار أنها إن لم تقف أمام الكاميرا يمكن أن تموت.

وأشارت إلى أن الكاميرا والسينما هما كل حياتها، خاصة أنها تمثل منذ أن كانت طفلة، والأهم الإقتناع بالدور.

وأوضحت أن ما يعرض عليها في الوقت الحالي مجرد أعمال مكررة وسطحية لا تحمل أي معنى.

في ذات السياق تحدثت الجندي عن قدوم حبيب مناسب مع دور سينمائي مناسب، لتعلن عن المواصفات التي تحتاج إليها في الحب القادم.

وقالت إنها ترغب في أن يكون ابن حلال يشعرها بأنه سند، وأن يكون حنوناً يقدر قيمتها، وتشعر إلى جواره بالأمان وهو أمر هام للغاية.

كما تطرقت إلى رشاقتها وحفاظها على وزنها، حيث قالت إنها تحرم نفسها من بعض أنواع الطعام من أجل مظهرها.

وتصدرت الفنانة الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي ركز روادها على مواصفات فتى الأحلام، مشيرين إلى عمرها.

وقال البعض إنها تقصد شيخ الأحلام، فيما نصحها آخرون بالتوبة وهي في آخر عمرها بدل التصابي.

وعلى الرغم من إشادة الكثيرين بمظهرها الشاب إلا أنهم عبروا عن صدمتهم من قصة فتى الأحلام.

وعقب البعض إنها يمكن أن تحصل على فتى كما الصبوحة!

يذكر أن الفنانة من مواليد 24 مارس 1946، ولديها تاريخ حافل بالأعمال الناجحة، وكان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم (جميلة) بعام 1959.

فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها (مجلة الجيل) وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً.