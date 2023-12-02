نادية لعبيدي ترد على حزب العمال

بعثت وزير الثقافة السابقة نادية لعبيدي بتوضيح إلى الصحف الوطنية، تلقت الشروق نسخة منه، بخصوص بيان صادر عن أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، تناول الحكم الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر يوم 14 نوفمبر الماضي لصالحها في القضية التي رفعتها ضد زعيمة حزب العمال. واعتبرت لعبيدي أن حمل البيان لختم توقيع أمانة المكتب السياسي للحزب يعني أن المسؤول عن محتواه هو أمينة عام الحزب لويزة حنون.

وقالت وزيرة الثقافة السابقة إنه من المؤسف أن تعترض حنون على مبدأ قضية مفصول فيها بعد إدانتها مرتين من طرف القضاء عن تهمة القذف. واستنكرت لعبيدي ما جاء في بيان الحزب حين اعتبر هذه القضية “سياسية للغاية” مع أن الأمر، تضيف لعبيدي، لا يزيد عن كونه قضية جنائية تتعلق بارتكاب السيدة حنون لجريمة تعاقبها العدالة، وأردفت أن ترديد الاتهامات من حزب حنون في بيانه هو “تكرار جريمة”، وفق ما جاء في توضيحها.

وتساءلت نادية لعبيدي: هل تريد السيدة حنون أن تحاكم نفسها بنفسها، وهل أخطأت العدالة أربع مرات متتالية وفي أربع محاكم مختلفة؟ في إشارة إلى إدانة النائب السابق عن حزب العمال، جلول جودي، مرتين لنفس الأسباب. وختمت وزيرة الثقافة السابقة توضيحها بالاشارة إلى أنها تحتفظ بحق مقاضاة أصحاب البيان.