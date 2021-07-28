نادي”مونزا” الإيطالي يعرض 17 مليون أورو لضم وناس

بإصرار من رجل الأعمال "سيرجيو بيرلسكوني"

قدم نادي مونزا الإيطالي، عرضا مهما لنابولي من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري آدم وناس، خلال فترة التحويلات الصيفية.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، يوم الأربعاء، عن عرض من الرجل الأعمال القوي في إيطاليا، سيرجيو بيرلسكوني، مالك نادي مونزا من الدرجة الثانية للتعاقد مع موهبة الخضر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب ذات المصدر، فإن عرض برلسكوني لنابولي يتضمن الحصول على مبلغ 8 ملايين أورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 9 ملايين أورو، ما يجعل القيمة الإجمالية للعرض 17 مليون أورو.

ويأتي ذلك على الرغم من تمسك لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي، بالمهاجم الجزائري، وعدم رغبته في التخلي عن خدماته.

وارتفعت أسهم “وناس” بشكل لافت في الفترة الأخيرة بعد ظهوره اللافت مع كروتوني خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث أسهم في 8 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 15 مباراة شارك فيها.

ويتواجد أدم وناس على رادار عدة أندية إيطالية ترغب في الفوز بخدماته خلال الميركاتو الحالي، أبرزها تورينو الساعي لاحتلال مركز متقدم في الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل. وسيفصل سباليتي في مستقبل وناس مع الفريق خلال الأيام القليلة القادمة، سواء بالإبقاء عليه أم منحه الضوء الأخضر للرحيل.