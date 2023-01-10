نادين الراسي تثير الاستياء بعد تقديمها العزاء لجورج وسوف

أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الاستياء عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تقديمها واجب العزاء للفنان جورج وسوف في وفاة نجله وديع.

وكانت نادين الراسي قد شاركت في عزاء وديع وسوف، يوم السبت 7 جانفي.

وبدا على الفنانة علامات التأثر والحزن نتيجة خسارتها شقيقها الشاب أيضا الفنان الراحل جورج الراسي بحادث سير.

وقالت: “جورج وسوف حياته عمرها ما كانت سهلة وما رح يقفلها بطريقة سهلة، وأنا عبحاول كون قوية رغم أني شاعرة بجرح وفاة شقيقي جورج”.

وأضافت: “بس لازم أجي وساند جورج مع إني مش عارفة شو قول لدرجة إني جيت من غير ما أقول لعيلتي ورح يعرفوا من السوشيل ميديا”.

وظهرت نادين الراسي، مساء السبت، في إحدى السهرات،مباشرة بعد تقديمها واجب العزاء، ما أثار جدلا واستياء واسعا.

وبدت سعيدة وهي ترقص وتغني في الحفل الذي أحياه كل من الفنان وائل جسار وعامر زيان في بيروت.

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إعلامية لبنانية تتحدث عن آخر لحظات ابن جورج وسوف

وكانت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، قد كشفت تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة وديع وسوف نجل المطرب الكبير جورج وسوف.

وقالت الإعلامية، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، إن وديع خضع لعملية تكميم في المعدة”.

وأضافت: “هي عملية بسيطة، لكن بعد يومين من خروجه من المستشفى تعرض لنزيف في المعدة، ونقل إلى مستشفى ماريوسف”.

وتابعت: “وديع كان في غيبوبة، لكن فاق منها أمس وحكى مع والدته ووالده، وهي صحوة الموت”.

وأشارت إلى أن وديع شاب في الثلاثينات من عمره، وفقدان الابن صعب ومؤلم، مردفة: “أبو وديع الله يعينه مكلوم”.

وأوضحت الأحمدية أن جثمان وديع سينقل، الأحد، إلى مدينة كفرون بسوريا مسقط رأسه، حيث توجد مقبرة العائلة.

وقالت إن أصدقاءه في سوريا غير قادرين على الوصول للعزاء بسبب انقطاع البنزين، لكن سيحضرون لعزاء في لبنان.

وكان وديع ابن الفنان جورج وسوف تعرض لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، استوجبت تواجده في العناية المركزة بأحد المستشفيات في بيروت.

وأجرى الشاب عملية تكميم معدة خلال الأيام الماضية، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، على إثرها حدث له نزيف حاد في المعدة.

وطالب عدد كبير من النجوم جماهيرهم بالتبرع بالدم، لكن وديع جورج وسوف من فصيلة دم نادرة.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور العزاء، ومواساة للفنان الكبير ومنهم هيفاء وهبي ونجوى كرم ونانسي عجرم وعابد فهد وناصيف زيتون والإعلامي نيشان وغيرهم.