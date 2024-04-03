نادين نسيب نجيم تثير السخرية بمشهد في مسلسل “2024”
تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم للسخرية بسبب مشهد في مسلسل “2024”، الذي يعرض خلال الشهر الفضيل.
وجاءت التعليقات الساخرة بسبب مشهد ظهرت فيه الفنانة التي مثلت دور النقيب «سما» وهي توقع أحد أفراد العصابة المسلحين بالأرض بحركة بسيطة من يدها، ومن ثم انتزاع مسدسه.
انتقادات وسخرية تطال مشهد للممثلة نادين نجيم في مسلسل 2024: أقوى طقّة رقبة بتاريخ التلفزيون! pic.twitter.com/K96Z5JyWE8
— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) April 1, 2024
وعلّق العديد من المتابعين على هذا المشهد بقولهم «أقوى طقّة رقبة بتاريخ التلفزيون!». وسأل البعض «العمى هيك دغري من ضربة بيبوس الارض؟!». فيما انتقدها البعض الآخر لمحاولتها تقليد الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.
@hasan_snjr
صار عنا أقوى كف و أقوى طقّة رقبة بتاريخ التلفزيون بالعالم، ولا بوليوود او هوليوود صراحة 😂😂 #مسلسل_2024 #نادين_نسيب_نجيم #ماغي_بو_غصن #مسلسل_ع_أمل #مسلسل_ع_امل #نادين_نسيب_نجيم_فخر_الدراما_العربية #مسلسل_٢٠٢٤ #مسلسلات_رمضان_2024
في المقابل أثنى البعض على أداء الممثلة اللبنانية، ورأوا فيها نجمة عالمية بمواصفات عربية.
أما الممثلة اللبنانية كارمن لبس، التي تلعب دور «رسمية» التي تخطف ابنة النقيب «سما» للثأر منها لخسارتها صافي، فأوضحت طبيعة هذه الشخصية، وكتبت على حسابها ما يلي» توضيح عن شخصية رسمي:
1- في 4 سنين الماضية كانت هربانة لسوريا لأن بلبنان مطلوبة، ولهيك بس رجعت حطت حجاب وعوينات.
2- لاحظتوا إنه قلبها صاير أخف، مزبوط، رسمية من بعد ما خسرت صافي والحوت انحبس انكسرت كتير، ما بقى عندها غير تنتقم من سما. 3- معظم يلي بحبو الحيوانات صعب كتير يعرفو يؤذوا طفل».
وعلّقت كارمن على علاقتها بزميلتها نادين بقولها «عم اسمع إنو حابين رسمية، مزبوط؟ لو بتعرفوا قديش أنا ونادين منكون عم نضحك نحنا وعم نصوّر هيك مشاهد».
يجدر الإشارة بأن مسلسل “2024” يقدم النقيب سما في صراعات وتحديات جديدة، بعد المحطة الصعبة التي تخطتها مع القضية “2020” وسط دراما الإثارة والتشويق التي عُرضت بمسلسل يحمل نفس الاسم.