نادين نسيب نجيم في مرمى الانتقادات بسبب ماكدونالدز.. شاهد ماذا فعلت!
وجدت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية نادين نسيب نجيم نفسها في مرمى الانتقادات اللاذعة بسبب نشرها فيديو وهي تتناول وجبة من مطاعم “ماكدونالدز”.
وهاجم نشطاء نجيم كونها لم تحترم مشاعر الشعب الفلسطيني الذي يقصف بأسلحة تمولها عديد الشركات العالمية، التي من بينها مطاعم ماكدونالدز، المؤكدة في كم من مناسبة على دعمها اللامشروط للكيان الغاصب.
#نادين_نسيب_نجيم تواجه انتقادات حادة بسبب تصويرها لمنتج ماكدونالدز حيث تعرضت للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي https://t.co/x3wabRWgz6
— فراشة البساتين (@Frashbasteen) February 18, 2024
ونشرت الفنانة اللبنانية عبر خاصية “ستوري” حسابها على إنستغرام، مقطعا مصورا خلال عودتها من دبي إلى لبنان، حيث ظهرت وهي تتناول وجبة “ماكدونالدز” قبل أن ترفع كأس المشروب الغازي لتظهر شعار الشركة.
كتير عم تتوقحنوا كتير عم تستفزوا العالم
رايي #قاطعو_اعمال_نادين_نسيب_نجيم
خاصة عملها الجديد بشهر #رمضان
اعتذارك ابيخ من يلي عملتيه
دم اطفال غزة والجنوب مش رخيص يا رخيصة ساعة بتصوروا اجريكن ساعة بتروجي ل #ماكدونالد فعلا انك هابطين
والانكى من هيك اذا طيران MEA#
مش مقاطع pic.twitter.com/3faIDeSZBd
— fatima hjj🔻 (@FatimaAlHajj7) February 18, 2024
ووجه الكثيرون سهام النقد للممثلة، معتبرين تصرفها دعما واضحا للشركة الأمريكية، ما اضطرها للاعتذار وأوضحت أنها شاركت وجبتها بطريقة عفوية، ثم حذفت المقطع وأكدت على دعمها للقضية الفلسطينية.
بعد تعرضها للانتقادات لاذعة #نادين_نسيب_نجيم تعتذر عن نشرها ستوري وهي تتناول طعام من #ماكدونالدز ! pic.twitter.com/iPRZnYnT31
— 📡 𝕏 رادار 𝕏 📡 (@Tweets_Radar) February 17, 2024
وذهب محبو الفنانة لتبرير تصرفها بالتأكيد على عفويتها، حيث أشاروا إلى اضطرار الفنانين وقت التصوير لأكل الوجبات السريعة لضيق وقتهم.
النجمة #نادين_نسيب_نجيم
تتعرض للهجوم بسبب صورة
مع احد منتجات (ماكدونالدز)
وهي ترد بفيديو.
ملاحظة : نادين من الداعمين للقضية الفلسطينية من أول يوم واكيد هل صورة عفوية ومش مقصود منها شي كلنا منعرف الفنانين وقت التصوير بينجبرو بهيك وجبات سريعة نادين كل الحب لالك.🤍@nadinenjeim pic.twitter.com/CxeslMP6n5
— mhammadshaikh-محمد الشيخ (@mhammadalshaikh) February 17, 2024