نادين نسيب نجيم في مرمى الانتقادات بسبب ماكدونالدز.. شاهد ماذا فعلت!

وجدت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية نادين نسيب نجيم نفسها في مرمى الانتقادات اللاذعة بسبب نشرها فيديو وهي تتناول وجبة من مطاعم “ماكدونالدز”.

وهاجم نشطاء نجيم كونها لم تحترم مشاعر الشعب الفلسطيني الذي يقصف بأسلحة تمولها عديد الشركات العالمية، التي من بينها مطاعم ماكدونالدز، المؤكدة في كم من مناسبة على دعمها اللامشروط للكيان الغاصب.

ونشرت الفنانة اللبنانية عبر خاصية “ستوري” حسابها على إنستغرام، مقطعا مصورا خلال عودتها من دبي إلى لبنان، حيث ظهرت وهي تتناول وجبة “ماكدونالدز” قبل أن ترفع كأس المشروب الغازي لتظهر شعار الشركة.

ووجه الكثيرون سهام النقد للممثلة، معتبرين تصرفها دعما واضحا للشركة الأمريكية، ما اضطرها للاعتذار وأوضحت أنها شاركت وجبتها بطريقة عفوية، ثم حذفت المقطع وأكدت على دعمها للقضية الفلسطينية.

وذهب محبو الفنانة لتبرير تصرفها بالتأكيد على عفويتها، حيث أشاروا إلى اضطرار الفنانين وقت التصوير لأكل الوجبات السريعة لضيق وقتهم.