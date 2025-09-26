نادي أجاكسيو يتقدم بشكوى للفيفا بخصوص قضية يوسف بلايلي

تقدم نادي أجاكسيو الفرنسي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص قضية يوسف بلايلي.

وقال نادي أجاكسيو في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس “الفيفا” بخصوص نزاعه مع لاعبه السابق يوسف بلايلي، إنه تم استخدام وثيقة مزورة من أجل حصول اللاعب على مبلغ مالي قدره 380 ألف يورو.

وأضاف النادي الفرنسي: ” الوثيقة المزعومة التي قيل أنها مقبولة من طرف الفيفا وموقّعة من نادي الأهلي تبيّن في النهاية أنها مزورة.. النادي لا يستطيع التعاقد مع لاعبين جدد بسبب قرار من الفيفا التي تلزمه بدفع الغرامة المالية للاعب يوسف بلايلي وكل ذلك بسبب وثيقة مزورة”.

وحسب نادي أجاكسيو فإن بلايلي في عام 2024، لجأ إلى الفيفا للمطالبة بالمبلغ من النادي، وقدم مذكرة تفاهم على أنها موقعة من المدير العام السابق للنادي، آلان كالداريلا.

وتابع النادي الفرنسي: “نفى نادي الأهلي رسمياً وجود هذه الوثيقة، مؤكداً أن الشخص المذكور كموقع لم يشغل أي منصب رسمي بالنادي، ومن جانبه، قدم المدير العام السابق لأجاكسيو كالديريلا شكوى بتهمة التزوير واستعمال التزوير، مدعيا أنه لم يوقع على مثل هذه الوثيقة مطلقا”.

وطالب نادي أجاكسيو في الأخير برفع الحظر المفروض على التعاقدات في أقرب وقت.