نادي أطلنطا الأمريكي يدخل مغامرة ضم آدم وناس

الجزائري غير متحمس لهذا العرض ويدرس خيارات إيطالية

يتصدر الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي، أخبار سوق التحويلات الصيفية في إيطاليا، بتواجده على رادار العديد من الأندية الإيطالية والفرنسية وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية، ما جعل التنافس على النجم الجزائري يرفع أطماع إدارة الجنوب الإيطالي إلى مبلغ 25 مليون يورو، في وقت كانت تطالب فيه بـ10 ملايين يورو فقط.

قال موقع “كوريري ديللو سبورت” الإيطالي، إن ناديا من الولايات المتحدة الأمريكية دخل بصفة مفاجئة في سباق ضم الدولي الجزائري، ويتعلق الأمر بنادي أطلنطا يونايتد الذي تقدم بعرض رسمي لنادي نابولي يقدر بـ15 مليون يورو، ولو أن هذا المبلغ يبدو بعيدا عن طلبات النادي الأزرق والأبيض حاليا، نفس المصدر أكد بأن آدم وناس غير متحمس للعرض الأمريكي، وهو ينتظر عرضا أفضل قبل تحديد وجهته المقبلة، بالنظر لوضعيته الغامضة حاليا في نابولي، لأن الإدارة لم تحدد بعد قرارها النهائي بين الاحتفاظ به وتمديد عقده، أو بيعه لأحد الأندية التي طلبت خدماته، في وقت تبدو فيه هذه القائمة طويلة جدّا وعلى وجه التحديد الإيطالية منها، ما يضع نابولي في أفضل رواق من الناحية الاقتصادية للخروج فائزا من هذه المزايدة.

من جهة أخرى، بدأت جماهير نادي نابولي بالضغط على إدارة النادي من أجل الإبقاء على آدم وناس ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد المستويات الكبيرة التي أبان عنها خلال فترة التحضيرات، والتي توّجها بأداء رائع في ودية بايرن ميونيخ، وترى جماهير نابولي بأن وناس قادر على تقديم الكثير للفريق خلال الموسم الجديد، ووصفته باللاعب الأكثر مهارية مقارنة بلاعبي النادي الآخرين.

جدير بالذكر، أن آدم وناس نشر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، طمأن فيها عشاقه ومشجعي نابولي بخصوص الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، وأكد بأنه ليست خطيرة ولا شيء يدعو إلى القلق.