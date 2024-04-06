-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نادي أقبو ممثلا للجزائر في دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة للسيدات

عمر سلامي
  • 133
  • 0
نادي أقبو ممثلا للجزائر في دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة للسيدات
أرشيف
نادي أقبو

سيمثل نادي أقبو للسيدات لأقل من 20 سنة الجزائر في الدورة المقبلة، لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، والتي ستنظمها تونس من الفاتح إلى العاشر من شهر ماي القادم.

وتعد الدورة فرصة مثالية للفائزات بآخر لقب للبطولة الوطنية، من أجل الاحتكاك بأفضل اللاعبات وتحسين مستواهن.

وقال نائب رئيس نادي أقبو، عمر مرابط، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: “نحن متحمسون لتمثيل الجزائر في هذه الدورة، هذه هي المرة الأولى لنا، لكننا مصممون على بذل أقصى جهد للفوز بالكأس وتسجيل اسمنا في تاريخ المسابقة”.

وأضاف: ” لقد فرضنا هيمنتنا على الجميع في الجزائر هذا الموسم، إذ نحتل المركز الأول في الدوري ونتواجد في نصف نهائي كأس الجزائر، والقدرة على منافسة أندية من دول أخرى تمثل فرصة لنا من أجل التطور ورفع المستوى”.

مقالات ذات صلة
رئيس “الفيفا” يتعاطف مع أسرة الكرة الجزائرية بعد وفاة زرقيني

رئيس “الفيفا” يتعاطف مع أسرة الكرة الجزائرية بعد وفاة زرقيني

بلماضي يقترب من تدريب “الدحيل” الموسم القادم

بلماضي يقترب من تدريب “الدحيل” الموسم القادم

رسميا.. أنيس حاج موسى ينتقل إلى فاينورد روتردام

رسميا.. أنيس حاج موسى ينتقل إلى فاينورد روتردام

إنييستا يعتزم شراء أسهم نادٍ أوروبيِّ

إنييستا يعتزم شراء أسهم نادٍ أوروبيِّ

بلوزداد يرتقي إلى المركز الثاني

بلوزداد يرتقي إلى المركز الثاني

ريان شرقي: أنا جزائري وسأزور بسكرة قريبا

ريان شرقي: أنا جزائري وسأزور بسكرة قريبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد