نادي أقبو ممثلا للجزائر في دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة للسيدات

سيمثل نادي أقبو للسيدات لأقل من 20 سنة الجزائر في الدورة المقبلة، لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، والتي ستنظمها تونس من الفاتح إلى العاشر من شهر ماي القادم.

وتعد الدورة فرصة مثالية للفائزات بآخر لقب للبطولة الوطنية، من أجل الاحتكاك بأفضل اللاعبات وتحسين مستواهن.

وقال نائب رئيس نادي أقبو، عمر مرابط، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: “نحن متحمسون لتمثيل الجزائر في هذه الدورة، هذه هي المرة الأولى لنا، لكننا مصممون على بذل أقصى جهد للفوز بالكأس وتسجيل اسمنا في تاريخ المسابقة”.

وأضاف: ” لقد فرضنا هيمنتنا على الجميع في الجزائر هذا الموسم، إذ نحتل المركز الأول في الدوري ونتواجد في نصف نهائي كأس الجزائر، والقدرة على منافسة أندية من دول أخرى تمثل فرصة لنا من أجل التطور ورفع المستوى”.