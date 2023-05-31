نادي أم صلال يلح للحصول على خدمات محيوص

بعد معاناة الفريق هجوميا خلال الموسم المنصرم

تلقى أيمن محيوص لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، عرضا من أم صلال القطري، للانضمام إلى صفوفه خلال الموسم المقبل.

وبحسب مصادر صحفية، أن محيوص يتصدر أولويات أم صلال في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد معاناة الفريق هجوميا خلال الموسم المنصرم، علما بأنه أضعف خط هجوم في الدوري القطري.

وتألق محيوص هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف في كأس الكونفدرالية، كما برز مع الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي سجل فيها 5 أهداف، لكنه أضاع ضربة ترجيحية تسببت في ضياع اللقب من الجزائر أمام السنغال.

وكان أم صلال قد أعلن في نهاية الموسم، الاستغناء عن جميع محترفيه، وهم الأردني ياسين البخيت والمغربيان عادل الرحيل وعبد الله خفيفي والبرازيلي فينيسيوس أراوخو والصربي أليكسا فوكانوفيتش.وعانى صقور برزان خلال الموسم المنصرم، الذي أنهاه في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، حيث ضمن البقاء في الجولة الأخيرة من الدوري القطري.