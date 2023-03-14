نادي أندرلخت يسعى للإبقاء على سليماني الموسم المقبل

بعد تألقه اللافت منذ انضمامه إلى الفريق البلجيكي

كشف مدرب نادي أندرلخت البلجيكي، الدنماركي براين ريمر، عن رغبته في الإبقاء على الدولي الجزائري، إسلام سليماني، ضمن صفوف فريقه الموسم المقبل عقب تألقه بشكل لافت مع النادي البنفسجي منذ انضمامه إليه خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي، ما جعله يحظى بإشادة إعلامية وجماهيرية واسعة ببلجيكا، عطفا على المستويات التي قدمها لحد الساعة.

وانضم سليماني في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي لنادي أندرلخت بعقد لمدة 5 أشهر، بعد أن فسخ عقده مع نادي بريست الفرنسي الذي كان انضم إليه الصيف الماضي، لكن تجربته هناك لم يُكتب لها النجاح، وتعرض الهدّاف التاريخي لـ”الخضر” رفقة إدارة النادي البلجيكي لانتقادات قاسية من طرف الجماهير وبعض وسائل الإعلام المحلية، مشككين في قدرته على التألق من جديد بوصفه لاعبا في نهاية مسيرته الكروية.

وقاد سليماني، نهاية الأسبوع الماضي، نادي أندرلخت للفوز على سيركل بروج في الجولة الـ29 من منافسات الدوري البلجيكي، بتسجيله لثنائية، ففي ملعب “لوتو بارك” معقل أندرلخت، أحرز سليماني هدفيه في الدقيقتين 9 و85، ليمنح فريقه 3 نقاط جعلته يقفز إلى الترتيب الثامن على جدول الترتيب بواقع 39 نقطة، في حين تجمد رصيد سيركل بروج عند 40 نقطة في المركز السابع، ونجح نجم نادي ليستر سيتي الانجليزي السابق في تسجيل هدفه الخامس هذا الموسم بقميص أندرلخت في مسابقة الدوري البلجيكي، وفي المجمل خاض سليماني 9 مباريات مع أندرلخت بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

إلى ذلك، أشاد مدرب نادي أندرلخت بلاعبه الجزائري وتمنى بقاءه مع الفريق الموسم المقبل بعد أن بات النجم الأول للنادي خلال الفترة الأخيرة، وقال براين ريمر في تصريحات إعلامية بعد لقاء سيركل بروج، ردا على سؤال متعلق برغبته في بقاء نجم ليستر سيتي مع الفريق من عدمه: “أوّد أن يبقى إسلام سليماني الموسم المقبل”، وكان سليماني أعرب الأسبوع الماضي عن رغبته في البقاء مع النادي البنفسجي، حيث قال: “نعم أتمنى البقاء لموسم آخر، لكن القرار النهائي يعود لإدارة النادي”، وأثنت وسائل الإعلام البلجيكية على نطاق واسع بقدرات اللاعب الجزائري وأكدت بأنه نجح في الرد على الانتقادات بطريقة مثالية على أرض الملعب، ولم تتوقف الإشادة بالمهاجم الجزائري عند وسائل الإعلام والجماهير ومدربه، بل تعدتها إلى زملائه في نادي أندرلخت، حيث قال اللاعب البلجيكي، كيليان سارديلا، في تصريحات إعلامية بعد مباراة سيركل بروج: “سليماني يقدم ويجلب لنا الكثير”، قبل أن يضيف: “أفهم الإحباط والخيبة التي يشعر به خصومنا عندما يواجهونه، لأننا نعرف صعوبة ذلك كل يوم خلال التدريبات”.

يجدر الذكر، أن سليماني سيكون على موعد حاسم هذا الخميس في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، عندما يواجه زميله في “الخضر”، عيسى ماندي، ونادي فياريال الإسباني في إياب دور ثمن النهائي للمسابقة الأوروبية بإسبانيا، بعد أن كان أندرلخت تعادل ذهابا على ملعبه بنتيجة هدف لمثله، حيث يراهن أنصار النادي البلجيكي بشكل كبير على خبرة سليماني لصنع المفاجأة في هذه المباراة.