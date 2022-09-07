نادي أهلي جدة السعودي يقترب من ضم رياض بودبوز

بعقد مدته موسمين وبقيمة مليون ونصف مليون دولار سنويا

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي أهلي جدة السعودي، بالتعاقد مع صفقة مجانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت التقارير أن‏ أهلي جدة أبدى رغبته في الحصول على خدمات لاعب الوسط الهجومي الجزائري رياض بودبوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت نفس التقارير أن أهلي جدة دخل في مفاوضات مع اللاعب، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بشكل مجاني.

وأكدت تقارير أن نادي أهلي جدة مهتم بضم رياض بودبوز، صاحب الـ32 عامًا، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت إيتان الفرنسي، ما يسهل المفاوضات معه. وانضم رياض بودبوز إلى صفوف سانت إيتان عام 2019، وظهر بشكل جيد في موسمه الأخير مع الفريق الأول لكرة القدم، وخاض 30 مباراة، شهدت مساهمته في تسجيل 7 أهداف، حيث هز الشباك 3 مرات وصنع 4 أهداف.

وترغب إدارة نادي جدة، حسب نفس المصادر، في تغيير أجانب الفريق الأول لكرة القدم، حيث تؤكد تقارير فسخ العقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي بالتراضي، كما تعمل على حل الأمور مع فرانك كوم وفيليب براداريتش، من أجل الرحيل.

وقالت مصادر صحفية أخرى إن نادي أهلي جدة السعودي سيضع ما يقارب مليونا ونصف مليون دولار في السنة وبعقد مدته موسمين، قابلان للتجديد، ويحتل أهلي جدة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 4 نقاط.

وكان النادي الأهلي المصري قد وضع اللاعب بودبوز في مفكرته، خاصة أنه لم يتفق مع الدولي الجزائري سفيان فيغولي، الذي يكون قد فضل البقاء في أوروبا.