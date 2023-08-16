نادي إيفردون السويسري يعلن تعاقده مع هيثم لوصيف

أعلن نادي ايفيردون السويسري رسميا تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري هيثم لوصيف لمدة ثلاثة مواسم.

ووقع هيثم لوصيف مع الصاعد الجديد إلى الدوري السويسري الممتاز نادي ايفيردون، على عقد يمتد إلى غاية 2026.

ورحب النادي السويسري بهيثم لوصيف، وكتب على حسابه الرسمي على “تويتر”: ” وقع الدولي الجزائري هيثم لوصيف عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع إيفردون سبورت”.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲, 𝗛𝗮𝗶̈𝘁𝗵𝗲𝗺 !👋🏻💚 Latéral au profil offensif, international algérien, Haïthem Loucif a paraphé un contrat de trois ans avec Yverdon Sport !🤩 Il évoluait la saison dernière à l’USM Alger ! 𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘶𝘪 𝘴𝘰𝘶𝘩𝘢𝘪𝘵𝘰𝘯𝘴 𝘭𝘢 𝘣𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 ! pic.twitter.com/N0bY3JDsYf — Yverdon Sport (@yverdonsport) August 16, 2023

يذكر أن أيمن محيوص، كان قد التحق في وقت سابق من هذا الشهر بنادي إيفردون سبورت، بعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.