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رياضة

نادي إيفردون السويسري يعلن تعاقده مع هيثم لوصيف

عمر سلامي
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نادي إيفردون السويسري يعلن تعاقده مع هيثم لوصيف
ح.م
هيثم لوصيف

أعلن نادي ايفيردون السويسري رسميا تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري هيثم لوصيف لمدة ثلاثة مواسم.

ووقع هيثم لوصيف مع الصاعد الجديد إلى الدوري السويسري الممتاز نادي ايفيردون، على عقد يمتد إلى غاية 2026.

ورحب النادي السويسري بهيثم لوصيف، وكتب على حسابه الرسمي على “تويتر”: ” وقع الدولي الجزائري هيثم لوصيف عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع إيفردون سبورت”.

يذكر أن أيمن محيوص، كان قد التحق في وقت سابق من هذا الشهر بنادي إيفردون سبورت، بعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

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