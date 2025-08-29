نادي اتحاد بن قردان يدعم صفوفه بعبد الوهاب مغزي بخوش

البطولة التونسية:

انضم اللاعب الجزائري عبد الوهاب مغزي بخوش، إلى نادي اتحاد بن قردان من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم لتونس، بعقد يمتد إلى موسمين،بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية للفريق التونسي.

ويشغل بخوش صاحب الـ20 عاما منصب متوسط ميدان ولعب الموسم المنصرم في صفوف اتحاد بسكرة الذي سقط هذا الموسم إلى الرابطة الثانية “هواة” (مجموعة وسط-شرق).

ويعد بخوش ثالث لاعب أجنبي ينشط في صفوف اتحاد بن قردان في الموسم الكروي الجديد 2025-2026 بعد الكاميروني جونيور بيدا والإيفواري بريسنيلأرنودبانغا.ويلاقي اتحاد بن قردان الخميس، الترجي الجرجيسي خارج ميدانه لحساب الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وبعد مرور ثلاث جولات، يملك فريق “الفرسان” 4 نقاط في رصيده جمعها من انتصار على الأولمبي الباجي 2-0، وتعادل مع النجم الساحلي (0-0)، وخسارة أمام مستقبل المرسى (0-1).