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رياضة

نادي الأبيار يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد سيدات

عمر سلامي
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نادي الأبيار يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد سيدات
ح.م
نادي الأبيار

توّج نادي الأبيار بلقب النسخة السادسة من البطولة العربية للأندية لكرة اليد للسيدات، بعد فوزه على النادي الإفريقي التونسي، في المباراة النهائية.

وفاز نادي الأبيار للسيدات على النادي الإفريقي التونسي بنتيجة 23- 16 في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما الجمعة بمدينة المهدية بتونس.

وفي المباراة الترتيبية لنيل المركز الخامس تغلب نادي بومرداس على مواطنه التجمع الرياضي السطايفي بنتيجة 29-23، فيما عاد المركز الثالث للبطولة للنادي الأهلي السعودي الفائز على نادي الرجيش التونسي بنتيجة 26 – 23.

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