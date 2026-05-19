-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نادي البارادو في القسم الثاني.. “افتراضيا”

الشروق الرياضي
  • 226
  • 0
نادي البارادو في القسم الثاني.. “افتراضيا”
الأرشيف
لاعبو نادي البارادو بِاتّجاه الدرجة الثانية.

يُمكن اعتبار نادي البارادو قد نزل إلى القسم الثاني مساء الثلاثاء، مرافقا لِمولودية البيّض وترجي مستغانم. وبالتالي طُوي ملف الهبوط.

وخسر نادي البارادو بِنتيجة (1-2) خارج القواعد أمام مستقبل الرويسات، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الوطنية للقسم الأوّل “موبيليس”. احتضن أطوارها ملعب “18 فبراير” بِورقلة، تحت إدارة حكم الساحة إسماعيل حملات.

وتجمّد نادي البارادو في الرتبة الـ 14 بِرصيد 24 نقطة، مبتعدا عن صاحب المركز الـ 13 فريق اتحاد العاصمة بِرصيد 6 نقاط.

وتبقى أمام نادي البارادو ما يُشبه “المعجزة” للبقاء في حظيرة النخبة، فحواها ثلاثة شروط: الفوز في مقابلتَيه المتبقّيتَين خارج القواعد أمام اتحاد العاصمة وبِميدانه ضد وفاق سطيف، والتغلّب على اتحاد العاصمة بِفارق أكثر  من هدف (“سوسطارة” فازت في مواجهة الذهاب بـ 0-1)، وخسارة اتحاد العاصمة في اللقاءات السبعة المتبقّية له.

ويلعب نادي البارادو في القسم الوطني الأول منذ موسم 2017-2018.

مقالات ذات صلة
رئيس “الفاف” يهنئ نذير بن بوعلي

رئيس “الفاف” يهنئ نذير بن بوعلي

المكتب التنفيذي يضبط رزنامة منافسات السداسي الثاني من 2026

المكتب التنفيذي يضبط رزنامة منافسات السداسي الثاني من 2026

فريقا الشاوية وعين تيموشنت في نهائي مرحلة الصعود

فريقا الشاوية وعين تيموشنت في نهائي مرحلة الصعود

أبطال إفريقيا يجوبون شوارع العاصمة في موكب احتفالي

أبطال إفريقيا يجوبون شوارع العاصمة في موكب احتفالي

الفاف” تبرمج المقياس الأول لتكوين إجازة “كاف أ” نهاية ماي

الفاف” تبرمج المقياس الأول لتكوين إجازة “كاف أ” نهاية ماي

الاتحاد يخطف الأضواء في القاهرة ويستعيد أجواء التتويجات القارية

الاتحاد يخطف الأضواء في القاهرة ويستعيد أجواء التتويجات القارية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد