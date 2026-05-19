نادي البارادو في القسم الثاني.. “افتراضيا”

يُمكن اعتبار نادي البارادو قد نزل إلى القسم الثاني مساء الثلاثاء، مرافقا لِمولودية البيّض وترجي مستغانم. وبالتالي طُوي ملف الهبوط.

وخسر نادي البارادو بِنتيجة (1-2) خارج القواعد أمام مستقبل الرويسات، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الوطنية للقسم الأوّل “موبيليس”. احتضن أطوارها ملعب “18 فبراير” بِورقلة، تحت إدارة حكم الساحة إسماعيل حملات.

وتجمّد نادي البارادو في الرتبة الـ 14 بِرصيد 24 نقطة، مبتعدا عن صاحب المركز الـ 13 فريق اتحاد العاصمة بِرصيد 6 نقاط.

وتبقى أمام نادي البارادو ما يُشبه “المعجزة” للبقاء في حظيرة النخبة، فحواها ثلاثة شروط: الفوز في مقابلتَيه المتبقّيتَين خارج القواعد أمام اتحاد العاصمة وبِميدانه ضد وفاق سطيف، والتغلّب على اتحاد العاصمة بِفارق أكثر من هدف (“سوسطارة” فازت في مواجهة الذهاب بـ 0-1)، وخسارة اتحاد العاصمة في اللقاءات السبعة المتبقّية له.

ويلعب نادي البارادو في القسم الوطني الأول منذ موسم 2017-2018.