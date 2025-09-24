نادي البارادو يتّخذ قرارا هامّا

نادي البارادو صنف أقل من 17 سنة الفائز بِلقب البطولة الوطنية أشبال، نسخة 2023-2024.

اتّخذت إدارة نادي البارادو قرارا هامّا يخص مدرستها الكروية، التي تعتني بِتكوين براعم المستقبل.

وهكذا بعد أن استعانت بِخدمات التقنيين الفرنسيين والإسبانيين، لجأت إدارة نادي البارادو هذه المرّة إلى الكفاءة البلجيكية، وعيّنت جوال كراهي (الصورة المدرجة أدناه) في منصب مدير رياضي للأكاديمية. تقول الصحيفة المحلية “لافونير” في تقرير لها بِهذا الشأن نشرته، الأربعاء.

ووصف المصدر أكاديمية البارادو بـ “أحد مراكز التكوين الأكثر شهرة في إفريقيا”.

وسبق للتقني البلجيكي المخضرم جوال كراهي (63 سنة) أن شغل المنصب ذاته في مدرسة النادي المحلي سان جيلواز، موسم 2020-2021. بينما كانت آخر وظيفة له منصب مدرب مساعد لِفريق سوران من القسم الثاني في بلده، في فترة ما بين الفاتح من جويلية المنصرم والخميس الماضي.

وتُريد إدارة نادي البارادو ضرب عصفورَين بِحجر واحد: الاستفادة من الخبرة القيّمة للتقني المخضرم جوال كراهي، وأيضا جعل هذا المسؤول أشبه بِقناة لِتمرير (بيع) لاعبيها نحو سوق البطولة البلجيكية. مثلما كان الشأن سابقا مع مواهبها رامي بن سبعيني ويوسف عطال وآدم زرقان وعبد القهار قادري وأحمد النذير بن بوعلي وياسين تيتراوي، أو هشام بوداوي نحو فرنسا وعادل بولبينة نحو قطر، وغيرهم.