نادي البارادو ينتقل إلى هذا الملعب

يُواجه نادي البارادو ضيفه اتحاد بسكرة بِملعب آخر خارج نطاق العاصمة، وهو ما لم يتعوّد عليه زملاء متوسّط الميدان ياسين تيتراوي.

وتُجرى هذه المباراة الجمعة المقبلة على الساعة الرابعة عصرا، في إطار الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية.

وقالت إدارة نادي البارادو، الأربعاء، إن مواجهة الزّائر اتحاد بسكرة، ستُقام بِملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو. دون تقديم توضيحات.

وكان نادي البارادو يخوض المقابلات داخل القواعد، بِملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء.

وسيكون هذا القرار مُؤقّتا، بِدليل أن ثلاث مقابلات من بطولة القسم الثاني، كان يُفترض تنظيمها بِالعاصمة هذا الجمعة، تأجّلت إلى الإثنين المقبل (رائد القبة مع جمعية وهران، ونصر حسين داي مع أولمبي المدية، واتحاد الحراش مع اتحاد ورقلة). وأيضا دون أن تُقدّم رابطة الكرة لِقسم الهُوّاة توضيحات.