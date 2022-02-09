نادي البارادو يُعمّق جراح سريع غليزان

عمّق نادي البارادو مساء الأربعاء جراح مضيفه سريع غليزان، في مباراة متأخّرة عن الجولة الثامنة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز نادي البارادو على سريع غليزان بِنتيجة هدفَين لِصفر، من تسجيل المهاجمَين: أحمد النذير بن بوعلي في الدقيقة الـ 21، ومروان زروقي في الدقيقة الـ 37.

واحتضن ملعب “الطاهر زوغاري” بِغليزان أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة محمد الطاهر ميلية.

وبات بن بوعلي هدّافا مُؤقّتا للبطولة الوطنية بِرصيد 10 أهداف، متقدّما عن المطارد هشام مختار مهاجم اتحاد بسكرة بِفارق هدف. بينما رفع زروقي غلّته إلى هدفَين.

وإذا كان نادي البارادو لم ينهزم في المباراة الثالثة له على التوالي، فإن سريع غليزان مُني بِرابع خسارة له على التوالي.

وارتقى نادي البارادو بعد هذا الانتصار الثمين، إلى المركز الـ 3 بِرصيد 31 نقطة. في حين تجمّد سريع غليزان عند الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة، بِمجموع 13 نقطة.

ولعب سريع غليزان كلّ مقابلات البطولة الوطنية للموسم الحالي، وعددها 17 مواجهة. بينما تنقص نادي البارادو مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 17، تُجرى أمام المضيف نادي شبيبة القبائل مساء الـ 14 من فيفري الحالي.