نادي البارادو “يُهين” اتحاد العاصمة

مُني اتحاد العاصمة بِهزيمة ثقيلة سهرة الأحد، أمام نادي البارادو، في مباراة جوارية احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962”.

وخسر فريق “سوسطارة” بِنتيجة ساحقة (1-5) أمام نادي البارادو، في مواجهة أُقيمت فعّالياتها لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية، تحت إدارة حكم السّاحة أنيس عزرين. عِلما أن الاتحاد هو الفريق المُستضيف.

وسجّل خماسية البارادو كلّ من: متوسّط الميدان ياسين تيتراوي في الدقيقة الـ 16، والمهاجمين جابر كعسيس في الدقيقة (45+2)، و الكونغولي كريست تولوونغا في الدقيقة الـ 78، وعادل بولبينة في الدقيقة الـ 82، وبن أحمد كوحيلي في الدقيقة (90+3). وأمضى توقيع الاتحاد المهاجم عبد الرحمان باشا في الدقيقة الـ 81.

ورفع تيتراوي غلّته إلى 7 أهداف، نظير 5 توقيعات لِكوحيلي، وهدفَين لِكلّ من بولبينة وباشا، بينما افتتح كعسيس وتولوونغا العدّاد.

وإذا كان نادي البارادو قد حصد رابع انتصار تواليا في البطولة الوطنية، فإن فريق الأحمر والأسود تكبّد أثقل هزيمة هذا الموسم، وفي كلّ المنافسات الرّسمية.

وارتقى نادي البارادو إلى المركز الـ 3 بِرصيد 29 نقطة، بينما تجمّد اتحاد العاصمة في الرّتبة الـ 6 بِمجموع 26 نقطة.

وبقيت مباراة واحدة عن هذه الجولة، تجمع بين نجم بن عكنون ومولودية الجزائر، تأجّلت إلى تاريخ لاحق.