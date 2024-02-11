-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نادي البارادو “يُهين” اتحاد العاصمة

الشروق الرياضي
  • 413
  • 1
نادي البارادو “يُهين” اتحاد العاصمة
ح.م
أوّل خسارة "مُدّوية" للاتحاد هذا الموسم.

مُني اتحاد العاصمة بِهزيمة ثقيلة سهرة الأحد، أمام نادي البارادو، في مباراة جوارية احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962”.

وخسر فريق “سوسطارة” بِنتيجة ساحقة (1-5) أمام نادي البارادو، في مواجهة أُقيمت فعّالياتها لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية، تحت إدارة حكم السّاحة أنيس عزرين. عِلما أن الاتحاد هو الفريق المُستضيف.

وسجّل خماسية البارادو كلّ من: متوسّط الميدان ياسين تيتراوي في الدقيقة الـ 16، والمهاجمين جابر كعسيس في الدقيقة (45+2)، و الكونغولي كريست تولوونغا في الدقيقة الـ 78، وعادل بولبينة في الدقيقة الـ 82، وبن أحمد كوحيلي في الدقيقة (90+3). وأمضى توقيع الاتحاد المهاجم عبد الرحمان باشا في الدقيقة الـ 81.

ورفع تيتراوي غلّته إلى 7 أهداف، نظير 5 توقيعات لِكوحيلي، وهدفَين لِكلّ من بولبينة وباشا، بينما افتتح كعسيس وتولوونغا العدّاد.

وإذا كان نادي البارادو قد حصد رابع انتصار تواليا في البطولة الوطنية، فإن فريق الأحمر والأسود تكبّد أثقل هزيمة هذا الموسم، وفي كلّ المنافسات الرّسمية.

وارتقى نادي البارادو إلى المركز الـ 3 بِرصيد 29 نقطة، بينما تجمّد اتحاد العاصمة في الرّتبة الـ 6 بِمجموع 26 نقطة.

وبقيت مباراة واحدة عن هذه الجولة، تجمع بين نجم بن عكنون ومولودية الجزائر، تأجّلت إلى تاريخ لاحق.

مقالات ذات صلة
نحس الإصابات يطارد رشيد غزال

نحس الإصابات يطارد رشيد غزال

إيران تُطالب “الفيفا” بِمُعاقبة الصّهاينة

إيران تُطالب “الفيفا” بِمُعاقبة الصّهاينة

المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال

المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال

مدرب جيرونا يعلّق بعد الهزيمة برباعية أمام ريال مدريد

مدرب جيرونا يعلّق بعد الهزيمة برباعية أمام ريال مدريد

بِالفيديو: شعيبي مُمرّرا حاسما وهكذا علّق على مشاركته في كوت ديفوار

بِالفيديو: شعيبي مُمرّرا حاسما وهكذا علّق على مشاركته في كوت ديفوار

ما يقترب من 4 ملايير ستُنعش خزينة “الفاف” سنويا

ما يقترب من 4 ملايير ستُنعش خزينة “الفاف” سنويا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • nermal

    Titraoui >Bentaleb

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد