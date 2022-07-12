نادي الخليج السعودي يتراجع عن ضم مبولحي

بسبب مطالبه المالية الكبيرة

تراجع نادي الخليج الصاعد الجديد إلى بطولة الدرجة الأولى السعودية، عن التعاقد مع الحارس الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، هذا الأخير أصبح حرا بعد نهاية فترة عقده مع فريقه السابق الاتفاق.

وأوضحت، أمس، مصادر إعلامية سعودية، أن نادي الخليج أوقف المفاوضات مع حامي عرين المنتخب الوطني الأول، رايس مبولحي، بسبب مطالبه المالية الضخمة، حيث تراجع عن ضمه وأغلق ملف استقدامه. علما أن نفس الفريق ضم إلى صفوفه صخرة دفاع الخضر جمال بلعمري الذي كان أولى صفقات النادي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويبحث مبولحي على وجهة جديدة بعد أن انتهى عقده مع نادي الاتفاق الذي لعب له منذ سنة 2018، لكن إدارة الفريق قررت عدم تجديد عقده لفترة اضافية، خاصة بعد معاناة النادي خلال الموسم المنقضي، حيث كان مهددا بالسقوط إلى الدرجة الثانية، وانتظر لغاية الجولة الأخيرة من البطولة ليضمن البقاء في دوري الأضواء.

ولا يزال رايس مبولحي يسيطر على حراسة مرمى المنتخب الوطني الأول لغاية الآن، رغم تقدم عمره 36 عاما ولم ينجح الحراس الآخرون في منافسته وإزاحته على مر السنين، حيث حقق أرقاما قياسية مع الخضر وسيواصل مغامرته في تصفيات “كان 2023” ما دام أنه يحظى بثقة المدرب الوطني، جمال بلماضي، هذا الأخير يعتبره ركيزة أساسية يصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي، حتى يبرز حراس مرمى أفضل منه.