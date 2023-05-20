نادي الزمالك المصري يريد حسام الدين غشة

بعد الاتصالات مع إلياس شتي

أكدت مصادر صحفية أن نادي الزمالك المصري يريد ضم اللاعب السابق لوفاق سطيف والذي يلعب هذه السنة لنادي أنطاليا سبور التركي إلى صفوف النادي حسام الدين غشة، لتدعيم القاطرة الهجومية للفريق التي عانت كثيرا هذا الموسم.

وقالت نفس المصادر للشروق أن حسام الدين غشة اللاعب المحترف بصفوف أنطاليا سبور التركي يكون قد تلقى اتصالات تتعلق بإمكانية الانتقال إلى نادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر ذاتها أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا لديه عقد مع أنطاليا سبور ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن اللاعب لا يرغب في تفعيل بند إضافة الموسم الإضافي، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يُمانع الانتقال لصفوف الزمالك في الصيف المقبل.

ولا زال نادي الزمالك المصري متحسرا لعدم ضم لاعب الوفاق السطايفي أحمد قندوسي الذي اختار تقمص ألوان نادي الأهلي المصري الذي توج معه في ظرف أربعة أشهر فقط بلقبين، في انتظار لقب ثالث باعتبار أن رفقاء نبيل معلول متأهلون للعب نهائي رابطة الأبطال بعد فوزهم ذهابا وإيابا على الترجي في نصف نهائي المنافسة الإفريقية.

وبدأ غشة مسيرته الاحترافية بنادي شباب عين جاسر الذي انتقل من صفوفه في موسم لنادي أمل بوسعادة، قبل أن يرحل بعد موسمين لنادي اتحاد البليدة ثم صعد في خطوة أعلى بمسيرته بالانضمام لصفوف وفاق سطيف. وشارك صاحب الـ27 بقميص أنطاليا سبور في 63 مباراة؛ حيث سجّل 4 أهداف وصنع 6 أهداف لزملائه.

ويلعب في الدوري المصري عدد من اللاعبين الجزائريين على غرار لاعب النادي المصري عبد الرحيم دغموم، أحمد قندوسي لاعب الاهلي المصري، لاعب الإسماعيلي محمد بن خماسة الذي غادر الفريق في الآونة الاخيرة، رزقي حمرون، لاعب فريق فاركو.