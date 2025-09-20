نادي السد يعلن عن إصابة يوسف عطال

ثلاثة أسابيع عن مباراة حاسمة للمنتخب الجزائري

أفاد نادي السد القطري أن الدولي الجزائري يوسف عطال لم يشارك في مباراة أمس أمام نادي الوكرة في أطار الجولة الخامسة من دوري نجوم بنك الدوحة، وذلك بسبب معاناته من إصابة، دون الكشف عن حيثيات أخرى.

وكان الدولي الجزائري قد شارك بديلا في نهاية مباراة فريقه الأخيرة ضد الشرطة العراقي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأتي إصابة عطال قبل أقل من ثلاثة أسابيع عن مباراة حاسمة لمنتخب الجزائر، التي يلاقي فيها منتخب الصومال (يوم 8 أكتوبر) في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يكفي الخضر تحقيق الفوز من أجل ترسيم التأهل المونديالي الخامس في التاريخ. وفي حال استمرار غياب يوسف عطال عن مباريات فريقه التي تسبق فترة التوقف الدولي المقبلة، فإنه سيواجه خطر الغياب عن مباراة الصومال في مدينة وهران، وكذا مباراة أوغندا (يوم 11 أكتوبر) في ختام التصفيات التي تستضيفها مدينة تيزي وزو.

وشارك عطال في التربص الماضي، ولعب أساسيا في مواجهتي بوتسوانا وغينيا وأكمل كلا المباراتين، في حدث لم يتكرر كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، بالنظر إلى الإصابات العديدة التي كان يتلقاها خريج أكاديمية بارادو في كل مرة.

ولن يكون لغياب يوسف عطال تأثير كبير نظرا إلى تواضع مستوى منتخب الصومال، إضافة إلى توفر بعض الحلول، مع جاهزية كيفين غيطون، الذي يشارك بانتظام برفقة ناديه شارلوروا البلجيكي.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة المنتخب الجزائري لشهر أكتوبر بعض اللاعبين الجدد، خاصة مع تغيير حارس مرمى غرناطة لوكا زيدان لجنسيته الرياضي واختياره تمثيل الخضر، إضافة إلى أسماء أخرى مرشحة لتعزيز القائمة مثل الظهير الأيمن لنادي باريس إف سي سمير شرقي.