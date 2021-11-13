 نادي السواحرة الفلسطيني بألوان العلم الجزائري  

ارتدى لاعبو نادي السواحرة المقدسي قميصا يحمل العلم الجزائري، في مباراته ضد مركز جنين في دوري الدرجة الأولى الفلسطيني لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفريق في مباراته التي جرت السبت بقميص مزين بالعلم الجزائري.

ويذكر أن نادي السواحرة المقدسي تأسس سنة 1976، ويحتل حاليا المركز الثامن في الدوري الفلسطيني.