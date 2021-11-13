نادي السواحرة الفلسطيني بألوان العلم الجزائري
ارتدى لاعبو نادي السواحرة المقدسي قميصا يحمل العلم الجزائري، في مباراته ضد مركز جنين في دوري الدرجة الأولى الفلسطيني لكرة القدم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفريق في مباراته التي جرت السبت بقميص مزين بالعلم الجزائري.
نادي السواحرة يعلن عن قمصانه الثلاثة وقميص الحراس التي سيخوض بها منافسات دوري الدرجة الأولى الفلسطيني🇵🇸❤🇩🇿 pic.twitter.com/1vQjqLEFsf
— الملاعب العربية (@DWckmMNT4Z1pCSM) August 15, 2021
ويذكر أن نادي السواحرة المقدسي تأسس سنة 1976، ويحتل حاليا المركز الثامن في الدوري الفلسطيني.
نادي السواحرة من القدس الفلسطينية يقرر المشاركة في البطولة بارتداء بدلة تحمل العلم الوطني الجزائري#منقول pic.twitter.com/U9VtktxZaU
— 🇩🇿يكفي اني جزائري🇩🇿 (@14G8rs7VVYpJonq) November 13, 2021