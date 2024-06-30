نادي الشيحانية القطري يريد بن يطو

ميركاتو .. ميركاتو .. ميركاتو ..

أكدت مصادر متطابقة، أن الدولي الجزائري محمد بن يطو يكون قد دخل في مفاوضات مع نادي الشيحانية القطري للاستفادة من خدماته، بعد خمسة مواسم قضاها كمهاجم مع نادي الوكرة وتوّج معه بكأس قطر 2024، حسب ما أعلن عنه الفريق. مصادر أخرى أكدت لـ”الشروق”، أن شباب بلوزداد، الذي يشارك في رابطة الأبطال، وضع في مفكرته بن يطو الذي يبدو أنه يحذو حذو زميله بونجاح والبقاء لمواسم أخرى في الدوري القطري.

مرسيليا لازال متشبثا ببلومي

أشارت تقارير إعلامية وأبرزها صحيفة “لا بروفونس” ذائعة الصيت والمقربة من نادي مرسيليا، إلى أن النادي يرغب في حسم صفقة اللاعب بلومي في أسرع وقت ممكن، نظرا لدخول بعض الأندية الأوروبية الأخرى، منها بنفيكا وأجاكس، وآخرها إشبيلية، خط التنافس على نجل لخضر بلومي، النجم الجزائري في ثمانينيات القرن الماضي. فحسب “لا بروفونس”، فإن مرسيليا عرض على إدارة نادي فارينس مبلغ 6 ملايين يورو لأجل الحصول على خدمات اللاعب، البالغ 22 عاما وصاحب 7 أهداف بالدوري البرتغالي الموسم الماضي. وما يزيد من تفاؤل الرئيس بابلو لونغوريا ومديره الرياضي المغربي مهدي بن عطية أن بشير بلومي يرغب بدوره أن يخوض الموسم المقبل بصفوف أولمبيك مرسيليا، علما أن النادي تعاقد رسميا مع الإيطالي روبرتو دي تزيربي، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل. وأشار مارسيليا في بيان إلى أنه تعاقد مع المدرب الإيطالي بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

أحمد توبة يعود إلى باشاك شهير التركي

عاد الدولي الجزائري أحمد توبة إلى ناديه باشاك شهير التركي بعد نهاية إعارته إلى نادي ليتشي الإيطالي، الذي لعب له ست لقاءات فقط في البطولة ومباراة واحدة في الكأس. وتبلغ قيمته السوقية أكثر من ثلاثة ملايين يورو، علما أن توبة لم يستدع في التربص الأخير لـ”الخضر” رغم أن دفاع “الخضر” لازال يواجه مشاكل كبيرة، وعليه العمل أكثر من أجل العودة أولا إلى المنافسة وإقناع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

أولمبيك آقبو يستقبل ببجاية

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن الصاعد الجديد إلى القسم الأول نادي أولمبيك آقبو يكون قد اختار ملعب “الوحدة المغاربية” في بجاية لاستقبال منافسيه في الجولات الأولى، قرار ارتاح له كل أنصار الفريق، خاصة وأن الإدارة تعمل كل ما في وسعها من أجل الانتهاء من أشغال ملعب “شهداء آقبو” الجديد، في حين يستقبل ترجي مستغانم، الذي ظفر هو أيضا بالصعود إلى المحترف الأول، بملعب “الرائد فراج”.

عديد الأندية تريد مهدي عبيد

أبدت العديد من الأندية الجزائرية الظفر بخدمات اللاعب الدولي الجزائري مهدي عبيد، خاصة وأن عقده مع فريق باشاك شهير التركي قد ينتهي شهر جوان، حيث أبدى شباب قسنطينة وشباب بلوزداد نيتهما باستقدام اللاعب الذي لا زال يدرس كل العروض المقدّمة له، علما أن عبيد لعب لعديد الأندية الأوروبية مثل نيوكاسل الإنجليزي وسانت جونستون الإسكتلندي وباناتينايكوس اليوناني وديجون ونانت الفرنسيين والنصر وخورفكان الإماراتيين.

يسري بوزوق أغلى لاعب في الدوري المغربي

سجل اللاعب الجزائري، يسري بوزوق، مهاجم فريق الرجاء الرياضي المغربي، ارتفاعا ملحوظا في قيمته التسويقية، عقب الموسم المميّز الذي وقّع عليه رفقة “النسور الخضر” في الدوري الاحترافي. وكشفت شبكة “ترانسفر ماركت”، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن ارتفاع القيمة التسويقية لنجم الرجاء الرياضي وهدّاف الدوري الاحترافي لتصل إلى مليوني يورو.