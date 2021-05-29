نادي العين الإماراتي يطلب خدمات فريد بولاية

بعد ليل ومرسيليا وبعض الأندية الإنجليزية

انضم نادي العين الإماراتي إلى قائمة الأندية المهتمة بخدمات الدولي الجزائري، فريد بولاية، بعد أن اقترب من وكلاء نجم “الخضر” لجس نبضه بخصوص انتقال محتمل إلى النادي ابتداء من الصيف المقبل، ليرتفع بذلك عدد الأندية التي تتنافس على صانع ألعاب نادي ميتز الفرنسي.

وكان بولاية رفض مقترح إدارة ناديه بتمديد عقده بعد أسابيع من التفكير ودراسة العرض الذي أعده له مسؤولو نادي ميتز، وأخبرهم برغبته في الانتقال إلى نادي أكبر يمنحه فرصة المشاركة الأوروبية الموسم المقبل ويسمح له بتطوير مستواه أكثر، وكانت إدارة ميتز لجأت للضغط على الدولي الجزائري من أجل إجباره على التمديد، خاصة أنها ترفض التفريط فيه بسهولة ومقابل مبلغ بسيط على اعتبار أن عقده ينتهي شهر جوان عام 2022، وسعت لتمديد عقده للتفاوض من موقع قوة للحصول على أفضل عرض ممكن من الأندية المهتمة بخدماته، كما قالت عدة مصادر إعلامية فرنسية في وقت سابق إن بطل الدوري الفرنسي هذا الموسم، نادي ليل، مهتم بضم فريد بولاية الموسم المقبل، علما أن اللاعب الذي عانى من لعنة الإصابات خلال المواسم الفارطة يحضر بدوره لتغيير الأجواء، قبل أن ينضم نادي العين لركب الأندية المهتمة بالنجم الجزائري، ولو أن هذا العرض لن يغري بولاية الباحث عن طموحات أوروبية أكبر.

من جهة أخرى، أكدت مصادر إعلامية فرنسية بأن بولاية يملك العديد من العروض من فرنسا وخارجها، وأكدت بأن ناديا أجنبيا دون تحديد هويته يستعد لتقديم عرض مغري لإدارة نادي ميتز في محاولة منه لحسم صفقة صانع الألعاب الموهوب مبكرا، وتقدر القيمة التسويقية لبولاية حاليا بـ4 ملايين يورو، وكان لاعب كليرمون فوت الفرنسي السابق رفض عرضا مغريا من نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وفضل التريث إلى غاية الميركاتو الصيفي المقبل للفصل في وجهته، لا سيما في ظل العروض التي وصلته حتى من الدوري الانجليزي الممتاز، وهو الذي يسعى للحصول على عرض مالي جيّد بعد أن عانى من التجارب الفاشلة خلال السنوات الماضية بسبب لعنة الإصابات.

وبصم فريد بولاية نجم ميتز أيضا على أرقام رائعة بدوره في “الليغ 1” هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وصنع ثمانية أخرى، ما ساهم في تألق فريقه واحتلاله المركز العاشر في الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 47 نقطة، وأصبح بولاية بعد موسمه المميز مطلوبا في عدة أندية.