نادي النصر السعودي يصر على ضم ياسين براهيمي

اللاعب الجزائري رفض تجديد عقده مع الريان القطري

دخل لاعب الريان القطري، الجزائري ياسين براهيمي، ضمن اهتمامات نادي النصر السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة انتقال حر، وبحسب ما ذكرته صحيفة “الراية” القطرية، فإن هناك مفاوضات مكثفة من إدارة النصر مع براهيمي، الذي ينتهي عقده مع الريان القطري في جوان الجاري، وأشار المصدر ذاته أيضاً إلى أن اللاعب صاحب 32 عاماً لديه عروض من أندية إماراتية.

ويسعى النادي السعودي لدعم صفوفه بقوة هذا الصيف؛ للاستعداد بصورة جيدة للموسم الرياضي المقبل، لا سيما بعد خسارة الفريق لكل البطولات في الموسم الحالي، سواء المحلية أو الخارجية، وفي بطولة الدوري السعودي للمحترفين يحتل الفريق حالياً المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 55 نقطةً قبل جولتين من نهاية المسابقة، فيما يتقاسم الهلال والاتحاد الصدارة برصيد 61 نقطة، ويلعب ياسين إبراهيمي في مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، وحمل قميص الريان منذ صيف عام 2019، إذ أحرز معه 32 هدفاً، وقدَّم 17 تمريرة حاسمة، خلال 82 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، وخلال الموسم المنصرم في دوري نجوم قطر، خاض نجم “الخضر” 15 مباراة بقميص الريان، وأحرز 4 أهداف، وقدَّم 4 تمريرات حاسمة، وفي كل المسابقات لعب 28 لقاءً، وسجل 8 أهداف وصنع 9 مثلهم، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 5 ملايين يورو، استناداً لبيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

وبدأ إبراهيمي مشواره الاحترافي في نادي رين بالدوري الفرنسي، ولعب مسبقاً في الدوري الإسباني مع نادي غرناطة، وخاض تجربة أخرى مع كليرمون فوت الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى بورتو البرتغالي عام 2014، ويستمر معه لمدة 5 سنوات.